La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, apuntó contra Milei desde su cuenta en X: "¿1,9% de inflación, Milei? No es lo que siente la gente que le pasa a sus bolsillos. Todo sube, incluido el dólar, y se va a precios, por supuesto. ¿1,9%? No entendemos qué está registrando este índice. Pero seguramente no registra lo que le pasa a la gente en la vida real".

Y agregó "¿O sea que, según tus planillas, los precios se movieron en agosto como lo hicieron básicamente, en mayo, junio y julio? ¡¡¡Por favor, Milei!!! En nuestros barrios la luz aumentó un 70% y el gas también subió mucho. ¿1,9%? No se entiende. ¿En serio estás hablando? En estos ocho meses del año, según vos, la inflación total fue del 19,5%. ¿Dónde? ¿En qué? La vida real muestra que entre servicios y alquiler, se va el 70% de un sueldo medio y cada mes ese porcentaje aumenta. ¿Y el costo de vida aumentó 19,5%? Nadie te lo cree, Milei".

Magario a Milei: "No interpretaste nada del mensaje de las urnas"

Magario se refirió al resultado electoral del domingo donde el peronismo se impuso en la Provincia y además cuestionó los vetos post elecciones que hizo el presidente.

"Milei, es evidente que no interpretaste nada de lo que la gente de la Provincia de Buenos Aires te dijo en las urnas. Como si nada hubiera pasado, vetás el financiamiento universitario y la Emergencia Sanitaria Pediátrica, la llamada, con justicia, Ley Garrahan", comentó.

"Las y los bonaerenses te hablaron. Y te hablaron fuerte. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Quizá no entendiste? ¿O no querés entender? ¿O entendés, pero no te importa? Seguís ejerciendo la crueldad con los discapacitados y seguís destrozando la educación pública", indicó.

"Ya tronó el escarmiento democrático en las urnas el domingo. Preparate para octubre. Vos seguí armando mesas con los mismos de siempre. Si hacés siempre lo mismo, no esperes resultados distintos. Las argentinas y los argentinos volverán a hacerse escuchar", cerró.