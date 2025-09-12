El intendente de Chacabuco, Darío Golía, encabezó una conferencia de prensa donde anunció la firma de un decreto que busca incentivar la producción local. La medida, que será enviada al Concejo Deliberante para su convalidación, propone una bonificación del 50% en la Tasa de Seguridad e Higiene para aquellos emprendimientos nuevos o ya instalados que presenten un proyecto de ampliación de su planta productiva.

Incentivos para la producción local

Durante el anuncio, Golía destacó que el objetivo central de la iniciativa es “proteger el empleo y generar más trabajo registrado”, remarcando la importancia de impulsar políticas públicas que favorezcan al sector industrial y acompañen a la comunidad en un contexto económico complejo a nivel nacional.

La secretaria de Hacienda, Natalia Garraza, explicó que el beneficio estará disponible tanto para nuevos proyectos como para aquellos que planeen ampliar su capacidad productiva. “Esto conlleva una generación de nuevos puestos de trabajo”, subrayó. Además, detalló que los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos que serán analizados en conjunto por las áreas de Producción y Hacienda. Entre ellos, la presentación de un informe con el detalle del proyecto de inversión y el compromiso de mantenerlo al menos por tres años.

Garraza también indicó que los beneficios comenzarán a regir a partir del segundo semestre del período fiscal 2025, con la posibilidad de evaluar su continuidad para el próximo ejercicio.

Por su parte, el director de Desarrollo Industrial, Alfredo Zuccotti, recordó que desde el inicio de la gestión se trabaja con el objetivo de apoyar al sector industrial de Chacabuco. “En el diagnóstico para el Plan de Desarrollo Económico y Productivo que presentamos semanas atrás, quedó demostrado que el 25% del producto bruto general de Chacabuco pasa por el sector industrial”, señaló. Los interesados en acceder a este régimen de incentivo deberán acercarse a la Oficina de Producción, ubicada en San Juan 65.

El anuncio contó también con la presencia del secretario de Gobierno, Javier Estévez; el asesor letrado, Matías Sassoni; el director de Desarrollo Agrario, Pablo Meizoso; y el director de Recaudación, Luis Rojas.

Reunión con el Consejo Escolar

En paralelo a este anuncio productivo, Golía mantuvo una reunión en su despacho con los consejeros escolares Juani Millán, Liliana Andriola e Ignacio Suárez. Allí agradeció el trabajo realizado hasta el momento y repasaron en detalle las obras en ejecución en distintas instituciones educativas de la ciudad.

En este marco, se informó que comenzó la remodelación de la vereda de la Escuela de Educación Media N°1, ubicada en la intersección de Pueyrredón y Reconquista. La obra continuará por calle San Martín hasta la puerta de lo que será la proyectada segunda Galería de Arte Municipal, como parte de un plan de mejoras en la infraestructura escolar.