Renunciaron los abogados de Spagnuolo en causa por coimas

Renuncia clave en el escándalo de Andis: Spagnuolo se quedó sin defensa legal en medio de las denuncias por corrupción y sobreprecios. Todos los detalles.

Política12 de septiembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Spagnuolo Milei
Spagnuolo se quedó sin abogados en la causa por coimas en discapacidad

A casi un mes del estallido judicial que puso en jaque a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), los abogados defensores de Diego Spagnuolo presentaron su renuncia en la causa que investiga el presunto pago de coimas en compras públicas.

VotoRanking de Intendentes: quiénes lideran la imagen positiva

Spagnuolo, quien se desempeñaba como director del organismo, está acusado de formar parte de una trama de corrupción vinculada a la compra de medicamentos con sobreprecios. La investigación, que avanza con el respaldo de pruebas documentales y testimoniales, roza al círculo íntimo del Poder Ejecutivo.

Renuncia formal: qué dijeron los abogados

La sorpresiva renuncia fue presentada este viernes ante el fiscal que lleva adelante la investigación. En un escueto escrito, los abogados justificaron su decisión señalando: “Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido.”

Con esta decisión, Spagnuolo se queda sin representación legal en una de las causas más sensibles del año, lo que podría tener impacto directo en los plazos procesales y en su estrategia judicial.

La causa Andis: corrupción, medicamentos y funcionarios en la mira

El expediente investiga una serie de presuntas maniobras fraudulentas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. En el centro de la escena están supuestos pagos de coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos, además de posibles hechos de:

  • Defraudación por administración fraudulenta
  • Estafa
  • Cohecho y cohecho activo
  • Negociaciones incompatibles
  • Asociación ilícita

El caso no solo implica a exfuncionarios, sino que pone en tela de juicio los mecanismos de control en áreas clave del Estado, especialmente en organismos destinados a poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad.

Repercusiones políticas y judiciales

Si bien hasta ahora el Gobierno nacional no emitió comentarios oficiales sobre la renuncia de los abogados, en los pasillos del poder se habla de un malestar creciente. La causa Andis se convirtió en un dolor de cabeza institucional, que ya generó ruido tanto en Casa Rosada como en sectores del oficialismo.

Con la defensa de Spagnuolo fuera de juego, se espera que en los próximos días el exfuncionario designe nuevos abogados o solicite defensor oficial, algo que podría interpretarse como un cambio de estrategia frente a lo que se anticipa como un proceso extenso y de alto voltaje político.

Qué se sabe hasta ahora

  • La causa se originó por denuncias de sobreprecios en compras realizadas por Andis.
  • Spagnuolo fue apartado de su cargo tras la difusión pública del escándalo.
  • Se investigan contratos millonarios firmados con laboratorios y proveedores.
  • El expediente incluye cruces telefónicos, correos electrónicos y movimientos bancarios sospechosos.
  • La fiscalía evalúa la posibilidad de ampliar las imputaciones a más funcionarios.
