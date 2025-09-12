Las elecciones legislativas de septiembre de 2025 dejaron algo más que bancas definidas: volvieron a confirmar que el conurbano bonaerense no solo concentra votos, sino también poder real. Y en ese esquema, los intendentes volvieron a ser piezas clave del ajedrez político nacional.

Una reciente encuesta de imagen pública reveló una tendencia tan clara como contundente: en los distritos donde los jefes comunales gozan de buena aceptación, el oficialismo obtuvo victorias arrolladoras. Y no es casualidad.

Malvinas, Pilar y Moreno, al tope del ranking

Según los datos relevados, los municipios de Malvinas Argentinas, Pilar, Moreno, Vicente López y Florencio Varela registraron niveles de aprobación superiores al 55%. Esa sintonía entre la gestión local y el humor social terminó generando un "efecto arrastre" que favoreció directamente a las listas de Fuerza Patria, que terminó dominando el mapa electoral del Gran Buenos Aires.

El caso de Pilar es paradigmático: con un intendente que superó el 60% de imagen positiva, el espacio oficialista duplicó en votos a su principal competidor. La ecuación es clara: intendentes con gestión valorada + cercanía con los vecinos = aval en las urnas.

Tigre: cuando el territorio no alcanza

Pero no todos los casos fueron de manual. Tigre fue la excepción que confirmó la regla. A pesar de que su intendente venía con buenos números de imagen, una interna mal resuelta y cierto desgaste en sectores medios hicieron caer su aprobación casi 10 puntos, afectando directamente el rendimiento electoral del oficialismo en ese distrito.

La lectura política es directa: cuando el intendente se aleja del termómetro barrial, el impacto se siente en las urnas.

Los intendentes, protagonistas silenciosos de la elección

Más allá de encabezar listas o militar casa por casa, los intendentes fueron quienes marcaron el pulso electoral. Su arraigo territorial y su vínculo cotidiano con la ciudadanía convirtieron su imagen en un termómetro fiel del clima político bonaerense.

Y no es un dato menor: el conurbano representa el 70% del padrón de la provincia y cerca del 30% del total nacional. Es decir, lo que pasa en el GBA, repercute en todo el país.

¿Un nuevo equilibrio de poder?

El impacto de este ranking no solo sirve para explicar el presente, sino también para anticipar el futuro. La consolidación de Fuerza Patria en el conurbano, apuntalada por intendentes con alta valoración, proyecta un poder territorial que será decisivo en la disputa nacional de los próximos años.

En un escenario donde la política nacional busca liderazgos con legitimidad popular, los intendentes del conurbano parecen tener una carta que otros espacios aún no logran construir: la cercanía con el vecino, traducida en votos reales.