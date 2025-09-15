En medio de la tensión por los vetos de Javier Milei, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) salió a reclamar públicamente el apoyo de la CGT. “Necesitamos que la CGT apoye nuestro reclamo y convoque a parar y movilizar este miércoles 17. Todavía está a tiempo”, afirmó la secretaria general, Norma Lezana, en un comunicado.

La dirigente gremial subrayó que la defensa del hospital y de la universidad pública son “causas nacionales que no se vetan” y advirtió que sin el respaldo de la central obrera la protesta perdería la masividad necesaria para enfrentar el ajuste.

El hospital de alta complejidad infantil convocó a un paro de 24 horas el miércoles 17 de septiembre, en coincidencia con la sesión especial del Congreso donde se discutirán los vetos de Milei.

La concentración será a las 12:30 en la puerta del hospital, en Combate de los Pozos 1881, desde donde los trabajadores marcharán hacia el Congreso junto a universidades, sindicatos y movimientos sociales. “Esperamos una convocatoria multitudinaria junto al espacio del ‘Cabildo Abierto’ y la comunidad universitaria”, señalaron desde la APyT.





Pérez Esquivel y la asamblea en el Congreso

Como antesala de la protesta, este lunes 15 de septiembre se realizará una asamblea y conferencia de prensa frente al Congreso de la Nación. Allí, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel leerá el documento consensuado por las organizaciones convocantes, que incluye gremios de la salud, la comunidad universitaria, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.

Los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas con amplia mayoría parlamentaria, encendieron la reacción conjunta de sectores de la salud y la educación.

La exigencia hacia la CGT marca un nuevo capítulo en la disputa: el Garrahan y las universidades buscan que la central obrera ponga su estructura al servicio de una movilización masiva contra Milei.