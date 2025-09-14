La investigación parlamentaria sobre la criptomoneda $Libra avanza con cautela, pero con señales claras de tensión entre la comisión investigadora y la Presidencia. Este viernes se cumplió el plazo que tenía Javier Milei para responder un cuestionario de nueve preguntas que la Cámara de Diputados le envió para esclarecer su rol en la promoción de la memecoin. Hasta el momento, no se registraron respuestas.

Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión e integrante de la Coalición Cívica, explicó: “Han pasado los siete días que tuvo el Presidente para enviar las respuestas y no tenemos noticias. Ahora debo informar a los integrantes de la comisión para decidir los pasos a seguir. Las opciones son reiterar el cuestionario o tomar otras medidas”.

Expectativa por la declaración de Karina Milei

En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió la citación para declarar ante la comisión y tiene hasta el miércoles para fijar la fecha. La funcionaria puede presentarse el 23 o el 30 de septiembre, o proponer otra fecha dentro del mes. En caso de no responder, la mayoría opositora podría solicitar su traslado forzoso, decisión que dependería de un juez de turno.

Según Ferraro, “si Karina Milei no puede ni el 23 ni el 30 de septiembre, que ella nos indique qué día puede tener un lugar en la agenda para prestar declaración testimonial”.

La comisión requiere precisiones sobre las reuniones, audiencias y comunicaciones que Javier Milei mantuvo con los empresarios cripto implicados en $Libra, así como la intervención de Karina en esos encuentros. Entre las pruebas clave, los diputados buscan registros de visitas a la Casa Rosada y la participación en eventos como el Tech Forum 2024.

Citaciones previas y testigos clave

La comisión $Libra ya sufrió ausencias significativas. El pasado martes, Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, no se presentaron. Ferraro aclaró: “La investigación parlamentaria es complementaria y no sustitutiva de la judicial. Por eso serán nuevamente citados, a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona”.

El ex subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Luis Villanueva, fue el único funcionario que acudió a la comisión la semana pasada. Villanueva denunció irregularidades en la entrega de información por parte de la OA y criticó la falta de producción de prueba testimonial relevante para el caso.

Preguntas clave al Presidente

El cuestionario enviado a Milei contiene nueve ítems que buscan esclarecer su rol en $Libra. Entre otros puntos, se le solicita detallar:

Origen del contrato del token y si fue provisto por un tercero.

Motivos por los cuales no presentó denuncias penales contra los empresarios cripto implicados.

Evaluación de riesgos del proyecto y posibles afectaciones patrimoniales.

Participación en reuniones con Karina Milei y los empresarios Novelli, Morales, Davis, Terrones Godoy, Lipinski y Peh.

Declaraciones públicas sobre $Libra y conocimiento previo de riesgos de tipo “rug pull”.

La oposición busca determinar si figuras de La Libertad Avanza estuvieron involucradas en maniobras que pudieron beneficiar económicamente a terceros y comprometer la seguridad patrimonial de los inversores.

Escenario judicial y parlamentario

Mientras la justicia avanza con pericias sobre los celulares de los principales involucrados y se investigan los movimientos de las billeteras virtuales asociadas a $Libra, la comisión parlamentaria intensifica la presión sobre Milei y Karina. La coordinación con la jueza María Servini de Cubría y el fiscal Eduardo Taiano busca complementar la investigación y garantizar que se recopilen todas las medidas de prueba necesarias.

Ferraro enfatizó que la comisión no puede sustituir la investigación judicial, pero que su labor es fundamental para esclarecer vínculos, responsabilidades y posibles irregularidades dentro del entorno presidencial.