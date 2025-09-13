Escrutinio definitivo en PBA: 13 municipios en disputa y una banca clave en juego
Arranca el escrutinio definitivo en PBA: 13 municipios se definen por menos de 200 votos y hasta una banca en el Senado bonaerense está en juego.
El peronismo celebró un triunfo amplio en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, pero la historia todavía no está cerrada. Este sábado comenzó en La Plata el escrutinio definitivo y hay 13 municipios donde la diferencia entre las fuerzas fue mínima: menos de 200 votos. El recuento podría modificar resultados locales e incluso abrir la puerta para que La Libertad Avanza logre un senador en la Séptima Sección Electoral.
Uno de los puntos calientes está en la Séptima Sección, donde Fuerza Patria obtuvo el 38,23% y La Libertad Avanza el 32,84%. El piso para acceder a una banca es del 33,3%, por lo que los libertarios sueñan con llegar al umbral y quedarse con un lugar en el Senado bonaerense. El escrutinio provisorio dejó las tres bancas en manos del peronismo, pero con el conteo definitivo sobre la mesa, el reparto podría variar.
La Junta Electoral bonaerense estará a cargo del procedimiento, que se realizará en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, con jornadas que se extenderán hasta las 18:00. El proceso será supervisado por fiscales de todas las alianzas y definirá los resultados con validez legal para el reparto de bancas tanto locales como provinciales.
Municipios donde todo puede cambiar
El caso más llamativo fue el de Suipacha, donde Potencia dio el batacazo con apenas 15 votos de diferencia (0,24%) sobre Fuerza Patria.
En Tandil, la distancia también fue mínima: Fuerza Patria se impuso con el 35,21% frente al 34,94% de La Libertad Avanza. Apenas 192 votos separaron a ambas listas, con el 99,41% de las mesas escrutadas.
En General Alvarado la diferencia fue de 145 votos (0,64%) entre el peronismo y los libertarios, aunque el conteo provisorio quedó en el 99,14%.
En Carmen de Areco, la definición fue por 63 votos (0,72%) entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, con un 2,5% de mesas aún pendientes.
Roque Pérez mostró un escenario de tres tercios: Fuerza Patria sacó apenas 140 votos sobre Hechos y 51 sobre Somos Buenos Aires. Con el 98,44% de mesas computadas, cualquier corrección puede alterar el orden final.
Otros municipios donde el margen fue estrecho incluyen Las Flores (136 votos), Lobería (114), Pellegrini (140), Maipú (94), General Lavalle (58), Florentino Ameghino (diferencia del 1,5% y reclamos cruzados sobre 99 votos no contados), Hipólito Yrigoyen (108 votos) y Azul, donde La Libertad Avanza superó al PJ por 191 votos.
Qué es el sistema Hare y cómo define las bancas
El reparto de bancas se rige por el sistema Hare, un método de representación proporcional que se desarrolla en dos etapas. Primero se calcula el cociente: total de votos positivos dividido por las bancas a cubrir. Cada partido recibe tantas bancas como veces el cociente entra en su caudal de votos.
Luego, las bancas que restan se asignan a los partidos con mayores restos, es decir, los votos sobrantes tras aplicar el cociente. Este mecanismo, pensado para garantizar representatividad proporcional, convierte a cada voto en determinante cuando las diferencias son tan ajustadas como en esta elección.
Con el escrutinio definitivo en marcha, la mirada está puesta no solo en el Senado provincial, sino también en los concejos deliberantes locales, donde los cambios de pocos votos pueden alterar la relación de fuerzas.
