Lanús impulsa mejoras en escuelas, plazas, parques y calles
El Municipio desarrolla trabajos en la Escuela Especial N°509, en la creación de un nuevo espacio verde en Monte Chingolo, en el Parque Lineal del Oeste, en la repavimentación de la Av. Hipólito Yrigoyen y en la mejora lumínica de distintos barrios.Municipales15 de septiembre de 2025Andrés Montero
En Lanús Este, el Municipio lleva adelante una obra integral en la Escuela Especial N°509, con el objetivo de garantizar más y mejores espacios educativos. Los trabajos incluyen la construcción de senderos de circulación, la incorporación de vegetación autóctona, la colocación de nuevas rejas de acceso con delimitación flexible y la reparación de filtraciones en el techo.
Además, se renovará la instalación eléctrica en el salón de usos múltiples para posibilitar la colocación de aires acondicionados. Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones buscan dar respuesta a las necesidades específicas de cada institución educativa, fortaleciendo la trayectoria escolar de chicos, chicas y adolescentes del distrito.
Nuevo espacio verde en Monte Chingolo
En la intersección de Donato Álvarez y Pirovano, se desarrolla la construcción de un nuevo espacio público al aire libre para los vecinos de Monte Chingolo. Las tareas comprenden la demolición y reconstrucción de veredas, el movimiento de suelo interno, la senderización, la instalación de rampas y canteros, y la incorporación de vegetación autóctona, mobiliario y cestos.
El lugar contará con un sector de juegos infantiles equipado con mangrullo temático, hamacas, calesita y tatetí, convirtiéndose en un espacio recreativo y de encuentro para la comunidad.
Obras en el Parque Lineal del Oeste
Con fondos municipales, continúan las tareas de recuperación del Parque Lineal del Oeste en el tramo Talcahuano – Liniers. Allí se llevan a cabo trabajos de senderización, parquización, señalización, instalación de mobiliario urbano, juegos recreativos, incorporación de vegetación autóctona y luminarias LED.
Este parque también sumará canchas deportivas y forma parte del proyecto Distrito La Ribera, que apunta a recuperar 560 hectáreas para el disfrute de los lanusenses al aire libre.
Repavimentación en Av. Hipólito Yrigoyen
Dentro del plan de infraestructura vial, se desarrolla la renovación y reparación de la carpeta asfáltica en la Avenida Hipólito Yrigoyen, tanto en el sentido hacia Avellaneda como hacia Lomas de Zamora. El objetivo de la obra es mejorar la circulación de los vecinos y vecinas, optimizando la seguridad y la conectividad dentro del distrito.
Plan de mejora lumínica
Paralelamente, con fondos exclusivamente municipales, se avanza en la puesta en valor del alumbrado público en distintos puntos de Lanús. La iniciativa busca garantizar mayor seguridad y mejorar la calidad de vida de los vecinos en cada barrio del distrito.
