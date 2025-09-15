Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias

En la antesala de una elección clave, una reciente encuesta de la consultora Sicchar muestra que el mapa político de Córdoba está lejos de ser el que muchos proyectaban. El estudio pone de relieve una ventaja clara de un candidato con fuerte arraigo local, y la dispersión del voto libertario, que no logra consolidarse con fuerza en la provincia.

El dato más sorpresivo no es solo quién lidera, sino cómo se componen los apoyos detrás de cada figura, en un contexto donde el 16% del electorado todavía no definió su voto.

La figura que lidera: apoyo transversal y sorpresivo

Según el relevamiento, uno de los candidatos históricos de Córdoba se impone con comodidad en intención de voto. Su caudal electoral no proviene únicamente de su base tradicional, sino que incluye un porcentaje significativo de votantes que eligieron a Javier Milei en 2023.

En concreto, el 29% de quienes hoy dicen que lo votarían optaron por Milei en la primera vuelta del año pasado. Esa migración representa un componente central de su respaldo actual. Además, sumó apoyos de votantes que en 2023 se inclinaron por Sergio Massa y Patricia Bullrich, lo que refuerza su perfil de “candidato amplio”.

Los libertarios, con menos tracción de la esperada

El candidato que representa a La Libertad Avanza en Córdoba, Gonzalo Roca, no logra posicionarse con fuerza. A pesar de que su base está conformada casi exclusivamente por votantes de Milei (un 87%), su nivel de conocimiento es bajo, y eso parece estar afectando su desempeño electoral.

Entre sus votantes, se destacan los menores de 30 años, que representan el 38% de su apoyo. Aunque el presidente Milei todavía mantiene una imagen positiva superior al 49% en la provincia, los analistas advierten que esa cifra representa una baja considerable en comparación con el fervor que generaba en 2023.

Natalia de la Sota, tercera y con anclaje en el massismo

En el tercer lugar aparece Natalia de la Sota, quien consolida un perfil más moderado, con fuerte inserción en el electorado massista. De hecho, el 51% de sus votantes eligió a Massa en la primera vuelta, pero también registra un dato llamativo: el 24% proviene del cordobesismo, con personas que apoyaron a Juan Schiaretti en las generales del año pasado.

Su crecimiento dependerá de cómo logre capitalizar ese cruce de simpatías sin perder identidad propia.

Imagen de los referentes: Llaryora supera a Milei

En cuanto a imagen, el gobernador Martín Llaryora es quien mejor marca en la provincia. Su gestión cuenta con una aprobación del 54%, frente a un 42% de desaprobación.

En contraste, el presidente Javier Milei conserva todavía una imagen positiva del 49%, aunque el desgaste es evidente: el 46% de los cordobeses desaprueba su gestión. La caída es significativa si se recuerda que Córdoba fue uno de los bastiones que lo impulsaron en las presidenciales.

¿Cómo se distribuyen los indecisos?

El dato que podría cambiarlo todo está en el 16% del electorado que aún no definió su voto. Según los analistas, ese sector podría inclinar la balanza si se activa en los días previos a la elección. Su perfil, de momento, es mixto y difícil de encasillar: incluye tanto jóvenes como mayores, y muestra altos niveles de desconfianza hacia todos los espacios políticos.

En un escenario tan volátil, cada punto cuenta. La encuesta de Sicchar deja en claro que, si bien hay un favorito definido, nada está cerrado y el tramo final de la campaña puede reconfigurar nuevamente el tablero.