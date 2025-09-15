Senado en alerta: la pulseada por los ATN

Desde la oposición en el Senado, ya anticipan que contarán con los números para revertir la medida.

El Senado se prepara para rechazar el veto presidencial a la ley que establece la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La Cámara alta se convierte así en el epicentro de la tensión entre el Ejecutivo y los gobernadores, mientras Diputados ya fijó sesiones para dar continuidad a temas pendientes.

En la Cámara baja, la sesión del miércoles continuará con la agenda iniciada el 4 de septiembre, cuando se rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Además, se tratará la modificación del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y otros proyectos que quedaron pendientes del 11 de septiembre.

Sin embargo, el foco político principal se trasladará al Senado, donde se espera la batalla decisiva por los ATN. El veto presidencial al proyecto fue publicado recientemente en el Boletín Oficial, tras haber sido aprobado en el Senado el 10 de julio con 56 votos a favor y solo uno en contra. En Diputados, la ley había obtenido 143 votos afirmativos, pero no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir frente al veto.

Desde la oposición en el Senado, ya anticipan que contarán con los números para revertir la medida. Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR, aseguró: “Creería que estarían los números, al menos en la Cámara Alta, para poder sostener la ley y rechazar el veto. Fue un proyecto pedido por las 24 jurisdicciones, son cosas que a veces no se entienden. El Gobierno tendrá que acatar cuando el Congreso le pone límites”.

Lisandro Catalán, ministro del Interior.

Gobernadores y el nuevo ministro del Interior

El veto de Milei tensó aún más la relación con los gobernadores. La llegada de Lisandro Catalán al Ministerio del Interior buscó mostrar un gesto de acercamiento, pero su primera semana coincidió con la medida que cierra la puerta a los fondos automáticos para las provincias.

“Los ATN son para emergencias, no para gastos corrientes”, explicó Catalán, y adelantó que se evalúa una línea de créditos como alternativa. Mientras tanto, los gobernadores se reagruparon bajo el nombre Provincias Unidas y prometen presionar para recuperar los fondos.

Qué más se discutirá en el Senado

Además de los ATN, quedan pendientes temas como la modificación del régimen de retiro anticipado para la planta temporaria con más de seis años de antigüedad, y convenios internacionales con Francia y Austria para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.

La sesión se espera para las 11 de la mañana y será un nuevo capítulo de confrontación directa entre el Senado y el Ejecutivo nacional.