El domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán 127 bancas de diputados en todo el territorio nacional y 24 de senadores en siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, distrito clave por su peso electoral, será escenario de una pulseada decisiva para definir quiénes ocuparán los escaños bonaerenses en la Cámara de Diputados de la Nación.

La jornada tendrá además una novedad: por primera vez en todo el país se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos legislativos, en cumplimiento de la Ley N.º 27.781, que reemplaza a las boletas partidarias múltiples y concentra en una sola hoja oficial a todos los candidatos de cada categoría.

Fuerza Patria apuesta a nombres de peso

La lista de Fuerza Patria reúne a dirigentes de trayectoria en la gestión y en los gremios. La encabeza el exministro de Defensa Jorge Taiana, seguido por la diputada nacional María Jimena López y el referente social Juan Grabois. Entre los principales nombres también figuran la legisladora judicial Vanesa Siley, el secretario general de La Bancaria Sergio Palazzo, la senadora bonaerense Teresa García y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla.

La nómina se completa con la diputada nacional Agustina Propato, Hugo Moyano (h), Fernanda Díaz, el director del Banco Provincia Sebastián Galmarini, la funcionaria nacional Fernanda Miño, el dirigente sindical Hugo Yasky, la politóloga Mariana Salzman y el exministro de Educación Nicolás Trotta.

La Libertad Avanza y una lista con outsiders

Por el lado de La Libertad Avanza, el primer lugar lo ocupa el economista y actual diputado nacional José Luis Espert. Lo acompaña la conductora de televisión Karen Reichardt, mientras que el tercer puesto recayó en el exdiputado y excandidato a gobernador Diego Santilli. Completan la lista la dirigente Gladys Humenuk, el operador político Sebastián Pareja y la abogada Johanna Longo.

La apuesta combina referentes con experiencia política y figuras mediáticas, en una estrategia de alto impacto para consolidar presencia en territorio bonaerense.

Provincias Unidas busca un perfil federal

El frente Provincias Unidas concentra a dirigentes con peso propio en el Congreso y gobernaciones. La lista está encabezada por el exministro del Interior y excandidato presidencial Florencio Randazzo, acompañado por los diputados nacionales de Encuentro Federal Margarita Stolbizer y Emilio Monzó.

El armado cuenta con respaldo de los gobernadores y referentes nacionales Juan Schiaretti, Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, quienes buscan trasladar su impronta federal a la Cámara baja.

La izquierda y los espacios alternativos

El Frente de Izquierda volverá a estar encabezado por Nicolás del Caño, acompañado por Romina Del Plá y Juan Carlos Giordano, en una lista que reúne al PTS, el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST.

En tanto, Unión Federal lleva como primer candidato al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, acompañado por Maria Laura Guazzaroni y Federico Martelli.

Otra opción será el Movimiento Democrático Confederal, con el periodista Santiago Cúneo a la cabeza, secundado por la periodista Ximena Rijel y el humorista Raúl Biaggioni, conocido por su personaje Larry de Clay.

El Nuevo MAS postula a la economista y militante feminista Manuela Castañeira, junto a Juan Cruz Ramat y María Paz Álvarez.

En paralelo, Proyecto Sur llevará como candidato principal al dirigente Ricardo Alfonsín, seguido por la exdiputada Lilia Marina Cassese y Gustavo López.

Los que buscan entrar con una sola banca

Otros espacios intentan llegar al Congreso con listas más acotadas. El Frente Patriota Federal (FPF) oficializó a Alberto Samid como primer candidato, acompañado por María Cristina Dip y Alejandro Carlos Biondini.

En Unión Liberal, el postulante principal es el economista Roberto Cachanosky, junto a la concejal Griselda Romariz y el dirigente partidario Hugo Bontempo.

Por su parte, Propuesta Federal definió al abogado mediático Fernando Burlando como cabeza de lista, mientras que el espacio Potencia llevará a la abogada penalista y exfuncionaria de la UIF, María Eugenia Talerico, como primera candidata.