El distrito de Villarino celebró un acontecimiento histórico con la realización del primer Torneo Regional de Natación en el Natatorio Municipal de Médanos, organizado por ADASBA y con la participación de más de 100 nadadores de distintas localidades de la región.

A poco de cumplirse un año de su inauguración, el natatorio se transformó en escenario de competencia y encuentro, con un marco familiar y comunitario. La actividad comenzó pasadas las 11 horas con el desfile de delegaciones y el acto de apertura, encabezado por el intendente Carlos Bevilacqua, funcionarios municipales, personal del natatorio y estudiantes de Educación Física del Instituto Universitario River Plate, quienes tuvieron allí sus primeras prácticas profesionales.

La jornada incluyó pruebas de diferentes edades, exhibiciones y premiaciones, con entrega de medallas para todos los participantes. Además, acompañaron la propuesta áreas municipales como EMPROMUV, Turismo y Zoonosis, junto a la Feria Villarino Emprende, que reunió a más de 70 emprendedores locales.

El intendente Bevilacqua destacó el alcance del evento: “Esto le abre las puertas a Villarino para mostrarse en toda la región y, sobre todo, fomenta la salud y el deporte en cada etapa de la vida”. En tanto, la coordinadora del Natatorio, Karina Matteucci, señaló que este torneo constituye “un puntapié inicial” para consolidar la práctica de la natación en la comunidad.

El balance fue altamente positivo, con un torneo que no solo puso en valor al deporte sino también a la integración regional y la participación de los vecinos de Villarino.

Hilario Ascasubi celebró su 113° aniversario

En paralelo, la localidad de Hilario Ascasubi conmemoró sus 113 años de vida con un acto que reunió a vecinos, instituciones y autoridades en un clima de emoción y pertenencia.

La celebración incluyó homenajes a distintos referentes de la comunidad. Se reconoció la trayectoria de empleados municipales, al Templo San Juan Bosco en su 75° aniversario, a la Familia Moreno-Saud por su aporte al desarrollo local, a María Ester Juncua por más de cuatro décadas de oficio como peluquera y a Tiziano Sensini como joven destacado por su proyección futbolística internacional.

El deporte volvió a ser protagonista con las distinciones al equipo mayor de fútbol del Club Social y Deportivo, que logró una histórica clasificación al Torneo Prefederal, y al plantel femenino, campeón del Torneo Apertura 2025. Asimismo, se rindió homenaje a la recordada Isabel Birumbrales por su compromiso con las instituciones de la localidad.

Durante el acto, se descubrió una placa en el Parque Mario Gil, un espacio emblemático de encuentro para la comunidad, y el cierre estuvo marcado por el desfile de instituciones, que volvió a unir a los vecinos en un festejo lleno de identidad.

El aniversario fue una oportunidad para reafirmar el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo con el presente y el futuro de Hilario Ascasubi.