El escándalo por corrupción en el PAMI bonaerense volvió a estallar tras las elecciones legislativas y ya golpea de lleno a Sebastián Pareja, principal armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y hombre de confianza de Karina Milei. La causa, que estuvo casi paralizada durante un año, se reactivó con fuerza y ya suma citaciones a funcionarios, pedidos de prueba y la indagatoria del propio Pareja.

Una denuncia que reabrió la investigación

La exfuncionaria Viviana Aguirre, quien hasta 2024 se desempeñó en el organismo en La Plata, fue la que destapó la trama. “Llamativamente, la causa empezó a moverse cuando pedimos que se pase a Comodoro Py”, dijo en entrevista con un medio local.

Su abogado, Lucas Carril, que trabaja en el expediente junto a Valentín de Araquistain, confirmó que se detectaron retornos mediante transferencias bancarias y que existen comprobantes de las maniobras. Aunque en La Plata los movimientos todavía se investigan, en Misiones ya se probó fehacientemente esa operatoria.

Según Aguirre, el PAMI funcionaba como una “caja de recaudación interna” para financiar al partido, con cobros indebidos a jubilados, sobreprecios de hasta un 700% en contrataciones médicas, pedidos de coimas a empleados y muertes evitables en geriátricos por abandono.

“Me pidieron un millón por mes”

La denunciante relató que fue desplazada de su cargo, amenazada e incluso denunciada falsamente luego de negarse a firmar documentación irregular. “Me pidieron medio millón de pesos de mi sueldo para la causa del partido y que le exija un millón al director local. Yo apoyaba a La Libertad Avanza, pero me negué porque era todo en negro y no sabíamos a dónde iba ese dinero”, aseguró.

En una entrevista vía streaming, Aguirre fue más lejos: “Me dijeron: ‘Lo tenés que poner en un sobre y yo lo paso a retirar una vez al mes’. Eran órdenes de Pareja y de Karina Milei”. Según su testimonio, los porcentajes reclamados en PAMI iban del 5% al 10%, más altos que los señalados en la ANDIS, donde ya había trascendido el famoso “3%”. “Es un Gobierno de dictadura disfrazado de libertario. El más corrupto de la historia”, lanzó Aguirre.

Los nombres que aparecen en el expediente

El expediente judicial, que tramita en el Juzgado Federal N°1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla (FLP 014184/2024), no solo apunta a Pareja. También incluye a Juan Esteban Osaba (diputado provincial electo por LLA en la Octava Sección), al director nacional del PAMI Esteban Leguizamo, a su segundo Carlos Zamparolo y a otros operadores locales.

Entre las maniobras denunciadas se encuentran cobros indebidos a jubilados por cirugías oftalmológicas totalmente cubiertas, uso fraudulento de la “vía de excepción” para aprobar contrataciones con sobreprecios y la facturación inflada de prótesis y marcapasos.

Lo más grave, sin embargo, fueron las condiciones en geriátricos como el San Nicolás, donde una afiliada murió tras semanas de desnutrición. “Me advirtieron que me iba a prender fuego si hablaba con los medios”, dijo Aguirre.

Un armado libertario bajo sospecha

La causa se mezcla con la interna libertaria. Pareja impulsa agrupaciones como La Púrpura, señalada por Aguirre como plataforma para negocios con comedores y colocación de militantes a cambio de dinero. “La casta son ellos”, disparó.

El exdirector de la UGL VII, Raúl Simonetto, también declaró que sufrió saqueo de información y presiones para nombrar personal sin concurso. Ambos coincidieron en que todas las decisiones pasaban por Leguizamo y Zamparolo, pero siempre consultadas con Pareja.

Mientras tanto, desde el PAMI difundieron un comunicado prometiendo que las delegaciones “no serán más una caja negra de la política”. Pero la causa muestra otra realidad y ya tiene a La Libertad Avanza en la mira, justo en su distrito más importante.