Inversión en comunidad: subsidio para una autobomba en De la Garma y nueva pérgola cultural en Chaves.

El Municipio de Adolfo Gonzales Chaves otorgó un subsidio de 10 millones de pesos para la adquisición de una nueva autobomba destinada al destacamento de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con asiento en De la Garma.

La entrega se realizó en el Palacio Municipal y fue encabezada por la intendenta Lucía Gómez, junto a la secretaria de Hacienda, Evelina Pogorzelsky, y Miriam Bozzolo.

Este aporte representa un paso fundamental en el fortalecimiento de la capacidad operativa de los bomberos, ya que permitirá renovar el equipamiento y brindar mejores condiciones para responder a emergencias tanto en la localidad como en la zona rural.

Desde la gestión municipal subrayaron la importancia de acompañar a las instituciones que cumplen un rol esencial en la seguridad de la comunidad y destacaron la tarea diaria de los bomberos de la Policía Bonaerense, reafirmando la voluntad de mantener un vínculo de cooperación permanente.

Una pérgola cultural en el Museo Histórico

Paralelamente, Chaves Municipio avanza en un proyecto que conjuga infraestructura y cultura: la construcción de una pérgola en el predio del Museo Histórico, financiada gracias al aporte de la Fundación Techint.

La iniciativa fue gestionada por la Dirección de Cultura y Turismo junto con el área de Relaciones con la Comunidad de Tenaris y tendrá como finalidad albergar una muestra fotográfica sobre la identidad chavense, un trabajo colectivo que viene gestándose desde hace casi dos años.

En este proyecto participaron estudiantes avanzados de Historia y numerosas instituciones locales, entre ellas la Sociedad Española, Club Otto Ballod, Biblioteca Bernardino Rivadavia, El Nuevo Heraldo, Club de Pelota, Club Independencia, Club Ciclista, Club San Martín, Chavense Pedal Club, Hogar de Ancianos “Juana y Bernardo Carricart” y la Asociación Amigos de la Naturaleza.

La exposición reunirá imágenes que complementan el relato del museo, ofreciendo una mirada renovada sobre la historia de la comunidad. La pérgola será un espacio de encuentro y de memoria viva, donde las fotografías reflejarán la identidad chavense y el valor del trabajo compartido para transmitirla a las nuevas generaciones.

La directora de Cultura, Mailén Roche, expresó: “Este proyecto es mucho más que una obra: es la posibilidad de mirar nuestra historia con otros ojos y de reconocer el enorme aporte que hacen las instituciones y la comunidad para fortalecer nuestra identidad. Queremos que cada vecino y vecina se sienta parte de este espacio y de este relato colectivo que seguirá creciendo con el tiempo”.

La obra “Es Complicado” llega a Gonzales Chaves

En otro orden, el próximo sábado 20 de septiembre, el Auditorio Elvira Ceballos de Gonzales Chaves será escenario de una noche de humor y entretenimiento con la presentación de la exitosa obra “Es Complicado”. La comedia teatral comenzará a partir de las 21:00 y las entradas se podrán adquirir en el Centro Cultural.

Protagonizada por Claribel Medina y Pablo Alarcón, esta comedia escrita y dirigida por Ernesto Medela invita a reír y reflexionar en familia a través de situaciones cotidianas que, con ingenio y frescura, conquistan al público desde el primer momento.

Con el sello de Sequeira Producciones, la obra ha recorrido distintos escenarios con gran aceptación, consolidándose como una propuesta teatral imperdible.

La función promete una velada cargada de risas, complicidad y emociones, ideal para compartir con amigos o en familia.