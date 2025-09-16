Desde este martes 16 de septiembre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el acceso al padrón definitivo para las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán el domingo 26 de octubre de 2025.

Este paso forma parte del cronograma electoral oficial y permite que los votantes consulten el lugar, la mesa y el número de orden en el que deberán sufragar. El listado puede ser consultado de forma digital y gratuita.

Cómo consultar el padrón: el paso a paso

Para saber dónde votar, los electores deben seguir estos pasos:

Ingresar a www.padron.gob.ar

Escribir el número de DNI

Seleccionar género

Elegir el distrito de votación

Completar el código verificador

Además, el chatbot oficial “Vot-A” ya está disponible en WhatsApp. Para usarlo, solo hay que enviar "Hola" al número +54 911 2455-4444 o hacer clic en este enlace directo.

Qué se vota el 26 de octubre

Los argentinos volverán a las urnas para renovar parte del Congreso de la Nación:

Se eligen 127 diputados nacionales

Se eligen 24 senadores nacionales

Provincias que renuevan senadores:

Salta

Chaco

Santiago del Estero

Entre Ríos

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Neuquén

Río Negro

Tierra del Fuego

Provincias que renuevan diputados:

Incluyen Buenos Aires (35 bancas), Córdoba (9), Santa Fe (9), CABA (13), y el resto de las provincias con entre 2 y 5 diputados cada una.

Además, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero celebrarán elecciones provinciales simultáneas.

Qué documentos son válidos para votar

Se podrá votar con cualquiera de los siguientes documentos, siempre que sea igual o posterior al que figura en el padrón:

DNI en formato libreta

DNI tarjeta

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

No se permite el DNI digital del celular.

Quiénes están habilitados para votar

Según la legislación vigente:

Argentinos nativos o por opción desde los 16 años

Argentinos naturalizados desde los 18 años

Que no estén inhabilitados legalmente

Elecciones 2025: llega la Boleta Única de Papel

Por primera vez a nivel nacional, los argentinos votarán con la Boleta Única de Papel (BUP). Este sistema, ya utilizado en provincias como Córdoba y Santa Fe, se implementa para garantizar mayor transparencia, reducir costos y evitar el robo de boletas.

Cómo se vota con Boleta Única

El votante recibe la boleta con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera

Entra solo a la cabina y marca con una tilde la opción elegida (una por categoría)

Dobla la boleta y la introduce en la urna

Firma el padrón y recibe su constancia de voto

Cómo es la Boleta Única

Las listas de candidatos aparecen en columnas

Las categorías a votar están en filas

Cada casilla tiene un espacio en blanco para tildar

Los candidatos a senador tienen foto

En diputados, aparecen al menos los cinco primeros nombres

Hasta cuándo se pueden hacer reclamos

La CNE informó que los ciudadanos podrán solicitar correcciones por errores u omisiones en el padrón hasta el 26 de septiembre.