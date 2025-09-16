Dónde voto: la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo 2025
Ya podés consultar el padrón definitivo para las elecciones 2025. Entrá y enterate cómo votar, dónde, con qué documento y qué cambia este año.Argentina16 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Desde este martes 16 de septiembre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el acceso al padrón definitivo para las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán el domingo 26 de octubre de 2025.
Este paso forma parte del cronograma electoral oficial y permite que los votantes consulten el lugar, la mesa y el número de orden en el que deberán sufragar. El listado puede ser consultado de forma digital y gratuita.
Cómo consultar el padrón: el paso a paso
Para saber dónde votar, los electores deben seguir estos pasos:
- Ingresar a www.padron.gob.ar
- Escribir el número de DNI
- Seleccionar género
- Elegir el distrito de votación
- Completar el código verificador
Además, el chatbot oficial “Vot-A” ya está disponible en WhatsApp. Para usarlo, solo hay que enviar "Hola" al número +54 911 2455-4444 o hacer clic en este enlace directo.
Qué se vota el 26 de octubre
Los argentinos volverán a las urnas para renovar parte del Congreso de la Nación:
- Se eligen 127 diputados nacionales
- Se eligen 24 senadores nacionales
Provincias que renuevan senadores:
- Salta
- Chaco
- Santiago del Estero
- Entre Ríos
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Neuquén
- Río Negro
- Tierra del Fuego
Provincias que renuevan diputados:
Incluyen Buenos Aires (35 bancas), Córdoba (9), Santa Fe (9), CABA (13), y el resto de las provincias con entre 2 y 5 diputados cada una.
Además, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero celebrarán elecciones provinciales simultáneas.
Qué documentos son válidos para votar
Se podrá votar con cualquiera de los siguientes documentos, siempre que sea igual o posterior al que figura en el padrón:
- DNI en formato libreta
- DNI tarjeta
- Libreta Cívica
- Libreta de Enrolamiento
No se permite el DNI digital del celular.
Quiénes están habilitados para votar
Según la legislación vigente:
- Argentinos nativos o por opción desde los 16 años
- Argentinos naturalizados desde los 18 años
- Que no estén inhabilitados legalmente
Elecciones 2025: llega la Boleta Única de Papel
Por primera vez a nivel nacional, los argentinos votarán con la Boleta Única de Papel (BUP). Este sistema, ya utilizado en provincias como Córdoba y Santa Fe, se implementa para garantizar mayor transparencia, reducir costos y evitar el robo de boletas.
Cómo se vota con Boleta Única
El votante recibe la boleta con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera
Entra solo a la cabina y marca con una tilde la opción elegida (una por categoría)
Dobla la boleta y la introduce en la urna
Firma el padrón y recibe su constancia de voto
Cómo es la Boleta Única
Las listas de candidatos aparecen en columnas
Las categorías a votar están en filas
Cada casilla tiene un espacio en blanco para tildar
Los candidatos a senador tienen foto
En diputados, aparecen al menos los cinco primeros nombres
Hasta cuándo se pueden hacer reclamos
La CNE informó que los ciudadanos podrán solicitar correcciones por errores u omisiones en el padrón hasta el 26 de septiembre.
Cómo votar con la Boleta Única de Papel el 26 de octubre
Guía completa de la Boleta Única de Papel (BUP) y el paso a paso para emitir tu voto correctamente en las elecciones legislativas del domingo 26.
El mercado laboral en alerta: fuerte caída del empleo privado
Se desploma el trabajo formal en Argentina durante julio: caídas fuertes, suspensiones y despidos. El monotributo y el Estado apenas sostienen la escena.
Clubes de barrio: el Gobierno fijó plazo para revalidar subsidios energéticos
La medida alcanza a las entidades que acceden a la tarifa diferencial de luz y gas. Deberán reinscribirse a través de la plataforma TAD y acreditar su carácter social para no perder el beneficio.
Gobernadores desmienten diálogo con Milei: “Nunca fuimos convocados”
Gobernadores exigen respeto y respuestas: cuestionan el “diálogo” anunciado por Javier Milei y denuncian falta total de comunicación. Todos los detalles.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Entrevista GLP. Durísimo revés electoral para Esteban Sanzio en Baradero: “Hizo las cosas mal y no le importa el vecino”
La derrota de Sanzio dejó al descubierto el profundo rechazo ciudadano hacia una gestión señalada por incoherencia política y falta de transparencia en el manejo del gasto público. Con funcionarios que "perdieron presencia en las calles y sensibilidad social", el intendente quedó apuntado por liderar un gobierno que "poco entiende y poco hace por el vecino".
¿Qué dice la primera encuesta en la Provincia tras el triunfo del peronismo?
El peronismo revierte la tendencia y lidera en Buenos Aires. Taiana saca ventaja y pone en jaque el proyecto electoral de Milei. Todos los números.