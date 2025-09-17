El presidente de la UIA advirtió por el freno en la industria
La Unión Industrial Argentina alertó por el parate en construcción, textil y calzado. “Vemos con preocupación la actividad”, advirtió Martín Rappallini.Política17 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Las recientes declaraciones de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), reavivaron las preocupaciones sobre el desempeño económico del país. En una entrevista radial, el dirigente alertó por la caída en sectores clave y advirtió: “Vemos con preocupación cómo va a seguir la actividad”.
Sectores que volvieron a caer
Rappallini señaló que ramas como la construcción, el textil, el calzado y la metalmecánica atraviesan un nuevo retroceso. “La industria es muy heterogénea. Ya había sectores que venían con un parate, pero eso se incrementó este último mes”, explicó.
El presidente de la UIA puso el foco en la construcción y en sus insumos básicos. “El cemento venía con una caída importante y la última vez tuvo un retroceso intermensual. El índice Construya también mostró una baja julio-agosto”, precisó.
Un escenario de piso y retroceso
El dirigente planteó que la economía tocó un piso en 2024, logró recuperarse hasta marzo, pero desde mitad de año volvió a mostrar signos negativos. “Desde julio y agosto estamos viendo una leve caída en algunos sectores”, indicó.
El encarecimiento del crédito y las altas tasas de interés fueron señalados como factores centrales detrás del freno. Según Rappallini, afectan tanto la inversión productiva como el consumo, lo que golpea especialmente a los rubros vinculados al consumo masivo y la construcción.
Impacto político y necesidad de consensos
En su análisis, el titular de la UIA vinculó la situación industrial con la falta de acuerdos políticos y la incertidumbre electoral. “Creo que la democracia es diálogo y tratar de buscar encuentros para gobernar. Hoy lo que estamos viendo requiere otro tipo de gestión política, independientemente del resultado de las elecciones”, afirmó.
Rappallini insistió en que el Gobierno deberá sentarse a negociar con los distintos sectores una vez que pasen los comicios. “La elección marcará un rumbo, pero se necesita consensuar cómo seguimos adelante”, planteó.
Preocupación por la microeconomía
Aunque destacó la importancia de mantener el orden fiscal y reducir la inflación, el presidente de la UIA reclamó que también se atiendan los problemas microeconómicos. “Hay que poner un foco en la actividad, porque estamos viendo signos de caída en muchas ramas industriales que se habían recuperado”, subrayó.
