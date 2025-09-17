Diputados buscan revertir los vetos de Milei al Garrahan y universidades

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave este miércoles desde las 13, en la que la oposición buscará revertir los vetos de Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y a la ley de financiamiento universitario. En paralelo, se espera una masiva movilización frente al Congreso encabezada por la CGT, las CTA y gobernadores como Axel Kicillof.

Cómo quedaron las votaciones previas

En la primera instancia, ambas iniciativas habían logrado superar el umbral de dos tercios, lo que abrió la puerta a insistir con la sanción y dejar sin efecto los vetos presidenciales.

La ley Garrahan consiguió 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones.

La ley universitaria sumó 158 apoyos, 75 rechazos y 5 abstenciones.

El oficialismo quedó muy por debajo de los 87 votos que necesitaba para sostener la decisión presidencial. Sin embargo, las ausencias —26 en el caso del Garrahan y 18 en universidades— serán determinantes en la sesión de hoy.

Las dudas en el PRO y aliados del Gobierno

Uno de los puntos de mayor incertidumbre pasa por el PRO, que en las votaciones anteriores mostró fracturas: varios diputados votaron a favor, otros se abstuvieron y otros directamente se ausentaron. La bancada amarilla respaldó el Presupuesto 2026 enviado por Milei y hay expectativa sobre un eventual gesto de alineamiento en la previa.

En tanto, legisladores que responden a gobernadores radicales y misioneros mantienen su indefinición, mientras que bloques como Provincias Unidas anticipan un voto más homogéneo contra los vetos.

Un temario cargado y polémico

Aunque los vetos a Garrahan y universidades concentran la atención, la sesión incluye otros puntos de alto voltaje político:

Rechazo de decretos presidenciales, entre ellos el que modificó el estatuto de la Policía Federal y otro que restringe terapias de reasignación de género para menores.

Citación a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones, en medio de las denuncias por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y la distribución de fentanilo contaminado.

Creación de una comisión investigadora por el mismo escándalo.

Emplazamientos a comisiones que el oficialismo mantiene paralizadas, como Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

La presión de la calle

La oposición apuesta a que la movilización social funcione como un factor de presión adicional. Sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales se concentran frente al Congreso para exigir la continuidad del financiamiento al Garrahan y a las universidades públicas.

El desenlace, sin embargo, dependerá de cómo se acomoden los bloques intermedios y las abstenciones. Si se repite el mapa de la primera votación, los vetos de Milei podrían quedar sin efecto. La última palabra, no obstante, la tendrá el Senado.