Diputados buscan revertir los vetos de Milei al Garrahan y universidades
Jornada decisiva en Diputados: oposición y marchas masivas presionan para revertir los vetos de Milei a salud y educación pública. Todos los detalles.Legislativas17 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave este miércoles desde las 13, en la que la oposición buscará revertir los vetos de Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y a la ley de financiamiento universitario. En paralelo, se espera una masiva movilización frente al Congreso encabezada por la CGT, las CTA y gobernadores como Axel Kicillof.
Cómo quedaron las votaciones previas
En la primera instancia, ambas iniciativas habían logrado superar el umbral de dos tercios, lo que abrió la puerta a insistir con la sanción y dejar sin efecto los vetos presidenciales.
- La ley Garrahan consiguió 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones.
- La ley universitaria sumó 158 apoyos, 75 rechazos y 5 abstenciones.
El oficialismo quedó muy por debajo de los 87 votos que necesitaba para sostener la decisión presidencial. Sin embargo, las ausencias —26 en el caso del Garrahan y 18 en universidades— serán determinantes en la sesión de hoy.
Las dudas en el PRO y aliados del Gobierno
Uno de los puntos de mayor incertidumbre pasa por el PRO, que en las votaciones anteriores mostró fracturas: varios diputados votaron a favor, otros se abstuvieron y otros directamente se ausentaron. La bancada amarilla respaldó el Presupuesto 2026 enviado por Milei y hay expectativa sobre un eventual gesto de alineamiento en la previa.
En tanto, legisladores que responden a gobernadores radicales y misioneros mantienen su indefinición, mientras que bloques como Provincias Unidas anticipan un voto más homogéneo contra los vetos.
Un temario cargado y polémico
Aunque los vetos a Garrahan y universidades concentran la atención, la sesión incluye otros puntos de alto voltaje político:
- Rechazo de decretos presidenciales, entre ellos el que modificó el estatuto de la Policía Federal y otro que restringe terapias de reasignación de género para menores.
- Citación a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones, en medio de las denuncias por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y la distribución de fentanilo contaminado.
- Creación de una comisión investigadora por el mismo escándalo.
- Emplazamientos a comisiones que el oficialismo mantiene paralizadas, como Asuntos Constitucionales y Presupuesto.
La presión de la calle
La oposición apuesta a que la movilización social funcione como un factor de presión adicional. Sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales se concentran frente al Congreso para exigir la continuidad del financiamiento al Garrahan y a las universidades públicas.
El desenlace, sin embargo, dependerá de cómo se acomoden los bloques intermedios y las abstenciones. Si se repite el mapa de la primera votación, los vetos de Milei podrían quedar sin efecto. La última palabra, no obstante, la tendrá el Senado.
Abad pidió diálogo y consenso en el debate del Presupuesto 2026
El senador radical advirtió que no alcanza con cumplir la Constitución y remarcó que el Congreso debe acordar un presupuesto con mirada social y consensuada.
Pasqualín sobre Provincias Unidas: “Una salida federal para un cambio profundo”
El legislador celebró su incorporación a la lista de diputados nacionales de Provincias Unidas, el espacio que busca consolidar una alternativa desde el interior productivo.
Senado en alerta: la pulseada por los ATN
La Cámara alta se prepara para debatir el veto de Milei a los fondos automáticos para las provincias. La sesión será convocada para el jueves próximo.
Caso $Libra: tensión en Diputados por cuestionario y citaciones
La comisión $Libra avanza en el Congreso mientras crece la presión sobre Milei y Karina para aclarar su rol en la promoción y gestión de la criptomoneda.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Fuerza Patria combinará territorio y redes para enseñar a votar con la BUP
Kicillof definió estrategia con intendentes y los candidatos ajustaron lineamientos de campaña en el PJ, “para poner límites desde el Congreso al ajuste y la crueldad de Milei”.
Dónde voto: la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo 2025
Ya podés consultar el padrón definitivo para las elecciones 2025. Entrá y enterate cómo votar, dónde, con qué documento y qué cambia este año.