Diputados buscan revertir los vetos de Milei al Garrahan y universidades

Jornada decisiva en Diputados: oposición y marchas masivas presionan para revertir los vetos de Milei a salud y educación pública. Todos los detalles.

Legislativas17 de septiembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Diputados
La oposición desafía a Milei en Diputados

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave este miércoles desde las 13, en la que la oposición buscará revertir los vetos de Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y a la ley de financiamiento universitario. En paralelo, se espera una masiva movilización frente al Congreso encabezada por la CGT, las CTA y gobernadores como Axel Kicillof.

Cómo quedaron las votaciones previas

En la primera instancia, ambas iniciativas habían logrado superar el umbral de dos tercios, lo que abrió la puerta a insistir con la sanción y dejar sin efecto los vetos presidenciales.

  • La ley Garrahan consiguió 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones.
  • La ley universitaria sumó 158 apoyos, 75 rechazos y 5 abstenciones.

El oficialismo quedó muy por debajo de los 87 votos que necesitaba para sostener la decisión presidencial. Sin embargo, las ausencias —26 en el caso del Garrahan y 18 en universidades— serán determinantes en la sesión de hoy.

Las dudas en el PRO y aliados del Gobierno

Uno de los puntos de mayor incertidumbre pasa por el PRO, que en las votaciones anteriores mostró fracturas: varios diputados votaron a favor, otros se abstuvieron y otros directamente se ausentaron. La bancada amarilla respaldó el Presupuesto 2026 enviado por Milei y hay expectativa sobre un eventual gesto de alineamiento en la previa.

Congreso Diputados

En tanto, legisladores que responden a gobernadores radicales y misioneros mantienen su indefinición, mientras que bloques como Provincias Unidas anticipan un voto más homogéneo contra los vetos.

Un temario cargado y polémico

Aunque los vetos a Garrahan y universidades concentran la atención, la sesión incluye otros puntos de alto voltaje político:

  • Rechazo de decretos presidenciales, entre ellos el que modificó el estatuto de la Policía Federal y otro que restringe terapias de reasignación de género para menores.
  • Citación a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones, en medio de las denuncias por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y la distribución de fentanilo contaminado.
  • Creación de una comisión investigadora por el mismo escándalo.
  • Emplazamientos a comisiones que el oficialismo mantiene paralizadas, como Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

La presión de la calle

La oposición apuesta a que la movilización social funcione como un factor de presión adicional. Sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales se concentran frente al Congreso para exigir la continuidad del financiamiento al Garrahan y a las universidades públicas.

El desenlace, sin embargo, dependerá de cómo se acomoden los bloques intermedios y las abstenciones. Si se repite el mapa de la primera votación, los vetos de Milei podrían quedar sin efecto. La última palabra, no obstante, la tendrá el Senado.

Tras el triunfo de Fuerza Patria en Provincia, ¿cree que Axel Kicillof se convierte en el líder del peronismo a nivel nacional?

Si

No

No sabe

