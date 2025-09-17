La concentración comenzará desde el mediodía en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Los gremios docentes convocaron para este miércoles una nueva Marcha Federal Universitaria, que esta vez se unirá a las protestas de médicos y residentes en defensa del financiamiento de la salud pediátrica. A su vez, se sumará la tradicional movilización de jubilados que, desde marzo, se realiza cada semana.

Todas las columnas marcharán bajo un mismo lema: “Nuestro futuro no se veta”, en rechazo a los vetos presidenciales sobre las leyes de financiamiento educativo y emergencia pediátrica.

La concentración comenzará desde el mediodía en las inmediaciones del Congreso de la Nación, con un acto central previsto para las 18:00. Se espera la participación de representantes universitarios, sindicatos docentes, agrupaciones estudiantiles y organizaciones del ámbito de la salud, además de dirigentes sociales y políticos.

En paralelo, los jubilados volverán a marchar este miércoles, como lo hacen semanalmente desde marzo, para reclamar por la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes y denunciar el impacto del plan económico del Gobierno.



El ajuste en números: educación y salud bajo presión

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, el presupuesto de hospitales públicos sufrió un recorte de entre 30% y 40%. Además, el Gobierno vetó el aumento de partidas y frenó la declaración de emergencia en discapacidad, lo que redujo prestaciones y pensiones.

En el caso de las universidades, las transferencias nacionales se redujeron en más de $40.000 millones. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el ajuste más fuerte se dio en las becas estudiantiles ($44.270 millones menos) y en infraestructura ($12.451 millones menos). Los salarios docentes y no docentes arrastran un atraso de alrededor del 60%.



El Gobierno nacional dispuso un despliegue de 1.100 efectivos federales para custodiar la movilización. El esquema incluye 700 policías federales, 280 gendarmes, 90 prefectos y 30 agentes de la PSA, más el refuerzo de la Policía de la Ciudad. Las fuerzas se ubicarán en los alrededores de la Plaza del Congreso, con vallados en los principales accesos.







