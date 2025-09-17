Docentes, médicos y jubilados marchan al Congreso contra los vetos de Milei
La concentración comenzará al mediodía bajo el lema “Nuestro futuro no se veta”, con un fuerte operativo de seguridad de más de mil efectivos.Política17 de septiembre de 2025Mariana Portilla
Los gremios docentes convocaron para este miércoles una nueva Marcha Federal Universitaria, que esta vez se unirá a las protestas de médicos y residentes en defensa del financiamiento de la salud pediátrica. A su vez, se sumará la tradicional movilización de jubilados que, desde marzo, se realiza cada semana.
Todas las columnas marcharán bajo un mismo lema: “Nuestro futuro no se veta”, en rechazo a los vetos presidenciales sobre las leyes de financiamiento educativo y emergencia pediátrica.
La concentración comenzará desde el mediodía en las inmediaciones del Congreso de la Nación, con un acto central previsto para las 18:00. Se espera la participación de representantes universitarios, sindicatos docentes, agrupaciones estudiantiles y organizaciones del ámbito de la salud, además de dirigentes sociales y políticos.
En paralelo, los jubilados volverán a marchar este miércoles, como lo hacen semanalmente desde marzo, para reclamar por la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes y denunciar el impacto del plan económico del Gobierno.
El ajuste en números: educación y salud bajo presión
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, el presupuesto de hospitales públicos sufrió un recorte de entre 30% y 40%. Además, el Gobierno vetó el aumento de partidas y frenó la declaración de emergencia en discapacidad, lo que redujo prestaciones y pensiones.
En el caso de las universidades, las transferencias nacionales se redujeron en más de $40.000 millones. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el ajuste más fuerte se dio en las becas estudiantiles ($44.270 millones menos) y en infraestructura ($12.451 millones menos). Los salarios docentes y no docentes arrastran un atraso de alrededor del 60%.
El Gobierno nacional dispuso un despliegue de 1.100 efectivos federales para custodiar la movilización. El esquema incluye 700 policías federales, 280 gendarmes, 90 prefectos y 30 agentes de la PSA, más el refuerzo de la Policía de la Ciudad. Las fuerzas se ubicarán en los alrededores de la Plaza del Congreso, con vallados en los principales accesos.
Sturzenegger pidió a diputados "no caer en el juego K"
Diputados debaten decretos y vetos de Milei en una sesión clave: Federico Sturzenegger presiona para que no “le hagan el juego al kirchnerismo”.
UCR bonaerense entre la elección de octubre y la reconstrucción del partido
Derrota y crisis interna: la UCR bonaerense busca resetearse. Miguel Fernández advierte que el partido debe normalizarse y definir su rumbo tras octubre.
El presidente de la UIA advirtió por el freno en la industria
La Unión Industrial Argentina alertó por el parate en construcción, textil y calzado. “Vemos con preocupación la actividad”, advirtió Martín Rappallini.
El kirchnerismo se moviliza a la casa de Cristina por los 100 días de detención
Legisladores, intendentes y referentes del PJ participarán este sábado en un acto de respaldo a la ex Presidenta. Además, por el Día de la Lealtad peronista, preparan otra marcha que recorrerá 12 puntos del Gran Buenos Aires, “uno por cada año de gobierno kirchnerista”.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Fuerza Patria combinará territorio y redes para enseñar a votar con la BUP
Kicillof definió estrategia con intendentes y los candidatos ajustaron lineamientos de campaña en el PJ, “para poner límites desde el Congreso al ajuste y la crueldad de Milei”.
Dónde voto: la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo 2025
Ya podés consultar el padrón definitivo para las elecciones 2025. Entrá y enterate cómo votar, dónde, con qué documento y qué cambia este año.