Wischnivetzky: “Sin educación ni salud pública no hay futuro posible”
El jefe comunal de Mar Chiquita participó de la movilización junto al gobernador bonaerense y criticó la política del gobierno nacional hacia la educación y la salud.Municipales18 de septiembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, se sumó a la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que tuvo su epicentro en las inmediaciones del Congreso de la Nación. El jefe comunal acompañó al gobernador bonaerense Axel Kicillof en la movilización y expresó un fuerte respaldo a la educación y la salud públicas, en un contexto de rechazo a los vetos presidenciales de Javier Milei.
“¡Sin educación ni salud pública no hay futuro posible para los argentinos! Acompañé al gobernador Kicillof en la multitudinaria manifestación. Volvimos a la calle para dejarle en claro a Javier Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”, manifestó Wischnivetzky a través de sus redes sociales.
La jornada estuvo marcada por un nuevo revés político para el gobierno nacional. En la Cámara de Diputados, la oposición alcanzó los dos tercios necesarios y rechazó con mayoría significativa los vetos presidenciales a la declaración de emergencia en pediatría y al financiamiento universitario. En el caso de la emergencia pediátrica, la votación arrojó 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención; mientras que en el financiamiento universitario se registraron 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones.
La ley de emergencia pediátrica contempla la asignación de fondos extraordinarios para hospitales de referencia como el Garrahan, además de una recomposición salarial para médicos y personal de salud, ajustada a la inflación. En tanto, la norma de financiamiento universitario establece la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas conforme al Índice de Precios y la reapertura de la paritaria del sector.
Mientras en el recinto se desarrollaba el debate, miles de personas coparon las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Estudiantes, docentes, personal no docente, médicos, residentes y trabajadores hospitalarios marcharon desde la tradicional Plaza Houssey, atravesaron puntos emblemáticos como el Obelisco y confluyeron en la Plaza del Congreso, donde se montó un escenario y una pantalla gigante para seguir en vivo la votación.
La movilización también contó con la participación de figuras políticas de diferentes espacios. Entre ellos, se destacó el gobernador Axel Kicillof, quien encabezó la columna del espacio Movimiento Derecho al Futuro, y el senador Martín Lousteau, presente en la manifestación.
Además de los sectores de la comunidad educativa, la protesta se nutrió de los trabajadores del Hospital Garrahan, que realizaron un paro y marcharon al Congreso. Alrededor del mediodía se sumaron médicos y residentes, que se unieron a los gremios docentes y al personal no docente en una jornada que mostró la confluencia de amplios sectores de la sociedad.
Pasadas las 16 horas, las columnas principales ya estaban concentradas en la Plaza del Congreso, a la espera del resultado legislativo. Cuando se confirmó el rechazo a los vetos, la celebración se desató con cánticos, gritos, abrazos y estruendos en las inmediaciones del Parlamento, en una clara señal de respaldo a la defensa de la universidad y la salud públicas.
En ese marco, Wischnivetzky reforzó su mensaje político al remarcar que la calle y el Congreso fueron escenarios complementarios en la defensa de derechos fundamentales. Su postura se sumó a la de otros dirigentes que plantearon que la educación y la salud no son negociables, en un momento de fuerte tensión entre el Ejecutivo nacional y distintos sectores sociales.
