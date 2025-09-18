Milei explotó contra la oposición tras el rechazo a sus vetos

El presidente Javier Milei volvió a tensar la relación con la oposición tras la dura derrota que sufrió este miércoles en la Cámara de Diputados, donde los legisladores rechazaron sus vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.

“Votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”, escribió el mandatario en sus redes sociales, apuntando contra los bloques dialoguistas que en otras ocasiones acompañaron al Gobierno pero esta vez se sumaron al rechazo junto con Unión por la Patria, la izquierda y parte del PRO.

El mensaje electoral de Milei

Con la mira puesta en las elecciones legislativas de octubre, Milei endureció su discurso. “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina”, advirtió.

El Presidente cerró su mensaje con un nuevo lema de campaña: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Encuentro clave en Olivos

En paralelo a su ofensiva contra la oposición, Milei recibirá este jueves a las 11 en la Quinta de Olivos a 48 candidatos y jefes de campaña de La Libertad Avanza, en un encuentro que busca reforzar la estrategia electoral del oficialismo.

El objetivo será alinear a la tropa libertaria de cara a un escenario político complejo, con un Congreso cada vez más adverso y un clima social marcado por la tensión económica.

El Senado y otra pulseada

Mientras tanto, la discusión se traslada al Senado. Allí, la oposición buscará rechazar el veto presidencial a la ley que establece giros automáticos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó la postura presidencial y acusó a los legisladores de querer “romper el equilibrio fiscal” para “voltear al Gobierno”. Milei reposteó el mensaje y agregó: “Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”.