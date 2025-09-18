Las CTA preparan acto masivo con cierre de Kicillof

Con la mira en las elecciones nacionales del 26 de octubre, las CTA organizarán un acto el próximo lunes en La Plata. El evento se realizará en el Club Atenas desde las 13 horas y reunirá a más de 3500 militantes, convirtiéndose en un punto clave de la campaña oficialista en la provincia de Buenos Aires tras la contundente victoria del peronismo el pasado 7 de septiembre.

La organización estará encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, quien además compite como candidato a diputado nacional, junto a Oscar “Colo” de Isasi, referente de la CTA Autónoma. “La elección provincial ya se ganó en septiembre, ahora la discusión es nacional y ese va a ser el perfil del acto”, indicaron fuentes cercanas a la organización.

Se espera que el cierre del acto quede a cargo del gobernador Axel Kicillof, alrededor de las 15 horas, y se prevé la participación de los principales referentes de Fuerza Patria, incluido Jorge Taiana, cabeza de lista. Además, se cursaron invitaciones a todos los diputados de extracción sindical, quienes se espera como eje del evento.

Preparativos y reunión previa

En la previa, Kicillof convocó a intendentes y dirigentes del peronismo a una reunión este viernes a las 13:30 en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), en Ensenada.

El objetivo es replicar la estrategia electoral que dio resultados positivos hace diez días, pero con eje en las políticas de gestión nacionales, potenciando la conducción del gobernador en la discusión poselectoral dentro del peronismo.

Agenda sindical y plan de lucha

La CTA Autónoma, por su parte, mantiene una agenda intensa de actividades hasta octubre, centrada en frenar las políticas del gobierno nacional y fortalecer la organización en unidad con el campo popular.

En una reciente reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma, el Secretario General “Cachorro” Godoy destacó que el triunfo bonaerense fue un freno al avance del gobierno de Javier Milei.

También convocó a la militancia a trabajar para que el oficialismo enfrente otra derrota en octubre y detalló la realización de Cabildos Abiertos, siendo la próxima fecha el 26 de septiembre en Zárate sobre Soberanía Energética.

Kicillof y el respaldo sindical

El acto en La Plata refleja además la estrecha relación de Kicillof con el movimiento obrero. En los festejos post-7S, el gobernador estuvo acompañado por figuras sindicales clave como Héctor Daer y Cristian Jerónimo (CGT), Marina Jaureguiberry (SADOP), Roberto Baradel (SUTEBA/CTERA), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), Vanesa Siley (FE-SITRAJU), Oscar de Isasi (ATE) y Hugo Moyano (h), candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.

A pesar de que solo el 1,53% de los candidatos en las listas provienen del sector sindical, la masiva participación demuestra el compromiso político del movimiento obrero, consolidando la unidad frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional. Este respaldo proyecta a Kicillof como figura central de un peronismo renovado, con mirada nacional, de cara a las elecciones de octubre y al rearmado político hacia 2027.