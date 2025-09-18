El senador nacional de la UCR, Maximiliano Abad, se refirió a la masiva movilización que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país en defensa de la educación pública. El legislador radical destacó la importancia del reclamo y puso el foco en el rol que debe asumir el Congreso frente a este escenario.

“La movilización de la sociedad en defensa de la educación pública marca un rumbo claro: sin inversión en universidades y ciencia no hay futuro posible. El Congreso tiene la responsabilidad de estar a la altura de ese reclamo. Porque cuando las instituciones funcionan y la gente se hace escuchar, los derechos se protegen y el país puede crecer. Nuestra prioridad es indelegable: garantizar educación de calidad para construir desarrollo con igualdad de oportunidades”, señaló Abad a través de sus redes sociales.

Sus declaraciones llegaron luego de que la Cámara de Diputados asestara un nuevo revés al gobierno de Javier Milei, al rechazar con una significativa mayoría los vetos presidenciales a dos leyes claves: la declaración de emergencia en pediatría y el financiamiento universitario. Ambas iniciativas necesitaban el respaldo de dos tercios de los presentes para prosperar, umbral que fue alcanzado con claridad.

En el caso de la emergencia en pediatría, el resultado fue de 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención. La norma contempla fondos extraordinarios para hospitales de referencia, como el Garrahan, e incluye una recomposición salarial para médicos y personal de salud, tomando como referencia la inflación.

Por su parte, el veto sobre financiamiento universitario fue revertido con 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones. Esta ley determina la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales conforme al Índice de Precios y dispone la reapertura de la paritaria del sector, una de las demandas más reiteradas de docentes y trabajadores no docentes.

Mientras se desarrollaba el debate en Diputados, la escena en la Ciudad de Buenos Aires estuvo marcada por la Marcha Federal Universitaria. Desde horas del mediodía, columnas de estudiantes, docentes y trabajadores partieron desde la Plaza Houssey, recorrieron puntos emblemáticos como el Obelisco y concluyeron frente al Congreso, donde se montó un escenario y una pantalla para seguir en vivo la votación.

A la movilización educativa se sumó un paro de trabajadores del Hospital Garrahan, quienes marcharon hacia el Congreso junto con médicos residentes y personal hospitalario. Todos confluyeron con los gremios docentes y no docentes universitarios, conformando una multitud que se concentró en la Plaza del Congreso alrededor de las 16, a la espera de la resolución parlamentaria.

La jornada reunió a figuras políticas de distintos espacios. Entre ellas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que encabezó la columna del espacio Movimiento Derecho al Futuro, y el senador Martín Lousteau, referente del radicalismo. Ambos estuvieron presentes en la movilización junto a dirigentes estudiantiles y sindicales.

Cuando se conoció el rechazo a los vetos, la celebración se desató en las inmediaciones del Congreso. Estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales festejaron el resultado con cantos, aplausos, abrazos y estruendos, en una muestra de respaldo a la defensa de la educación y la salud pública.

En este contexto, el mensaje de Abad adquirió relevancia al remarcar que la movilización social y el funcionamiento de las instituciones son pilares para resguardar derechos. El radical vinculó directamente la defensa de la educación pública con la posibilidad de construir un país con igualdad de oportunidades, marcando así una posición clara frente al conflicto abierto entre el gobierno nacional y el sistema universitario.