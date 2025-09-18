La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires cerró este miércoles el escrutinio definitivo de las elecciones del 7 de septiembre. El recuento, que se desarrolló en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, concluyó con la mesa 66 de Villa Gesell y confirmó una victoria clave para el peronismo: Fuerza Patria retuvo las tres bancas en disputa en la Séptima Sección Electoral y alcanzó así el quórum propio en la Cámara alta.

Un conteo más veloz de lo esperado

Aunque se estimaba que la revisión de votos podía extenderse hasta dos semanas, el procedimiento demandó apenas cinco días. Según informó la Junta Electoral, entre jueves y viernes se abrirán algunas urnas para revisión, aunque no en un número significativo, y luego se publicarán los resultados finales en el sitio oficial del organismo.

El secretario de Actuación de la Junta Electoral, Daniel Demaría Massey, firmó a las 11.51 de este miércoles el certificado que dio por concluido el análisis de votos en los 135 municipios bonaerenses.

La disputa por la Séptima Sección

El foco del recuento estaba puesto en la Séptima Sección Electoral, donde se definían tres escaños en el Senado provincial. El escrutinio provisorio había dejado abierta la posibilidad de que La Libertad Avanza se quedara con una banca si lograba recuperar 752 votos.

Con el 38,23% de los sufragios (59.014 votos), Fuerza Patria retuvo finalmente los tres lugares. En cambio, La Libertad Avanza, que alcanzó el 32,84% (50.696 votos), no llegó al piso del 33,33% necesario para acceder a un escaño.

Los tres senadores que asumirán el miércoles 10 de diciembre serán la azuleña María Inés Laurini, el intendente de Bolívar y dirigente del Frente Renovador, Marcos Pisano, y la funcionaria olavarriense Evelyn Díaz. Con estas incorporaciones, el peronismo alcanza 24 bancas en la Cámara alta y obtiene mayoría automática, mientras que en Diputados suma 39 legisladores, quedando a muy poco de la mitad más uno.

Reconocimiento a fiscales y autoridades

La presidenta de la Junta Electoral y titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, encabezó el cierre junto a la vicepresidenta Ana María Bourimborde y el vocal Eduardo Delbés. Durante el acto, destacó el trabajo de los equipos involucrados: “Fue un intenso trabajo con transparencia, eficacia y a gran velocidad”, sostuvo Kogan.

La funcionaria agradeció además a fiscales, apoderados y al personal judicial por el compromiso demostrado durante las cinco jornadas.

Lo que viene

Concluido el escrutinio, resta que la Junta Electoral bonaerense emita las resoluciones correspondientes y cargue las actas para la publicación de los resultados definitivos antes del domingo en su portal oficial, al que se puede ingresar haciendo clic aquí.

La elección en el distrito con mayor peso electoral del país -concentra más de 14,3 millones de electores- dejó un mapa político en el que el peronismo consolida su fuerza en la Cámara alta con 24 senadores, mientras que LLA-PRO llegó a 16. En Diputados, el peronismo sumó 2 bancas y quedó con 39, mientras que LLA-PRO alcanzó 30 escaños.