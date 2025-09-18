Levantan el secreto de sumario en la causa por coimas en ANDIS

La Justicia abrió este jueves el expediente por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que investiga la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina. Con esta medida, los imputados y sus defensas podrán acceder a declaraciones, peritajes y registros clave que estaban bajo reserva.

Audios y registros bajo análisis

El expediente está en manos del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, que desde hace cuatro semanas recaban pruebas. Entre los elementos más sensibles figuran los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que se describiría cómo se habrían repartido supuestos sobreprecios entre Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Estos audios fueron difundidos públicamente en agosto por los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico en Carnaval Stream, lo que aceleró el curso de la investigación. Ahora, se peritan para determinar la identidad de las voces y descartar posibles ediciones.

Allanamientos y secuestros de dinero

La investigación también incluyó allanamientos en Nordelta y Pilar, donde se secuestró dinero en efectivo, facturas y documentación clave. Además, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) revisa operaciones del programa Incluir Salud, encargado de proveer medicamentos de alto costo a beneficiarios con pensiones no contributivas, incluyendo tratamientos oncológicos y para enfermedades poco frecuentes.

Servidores, celulares y mails en la mira

El fiscal Picardi ordenó peritajes sobre teléfonos celulares, correos electrónicos y servidores de la empresa. Estos elementos podrían confirmar o descartar las versiones aportadas por Spagnuolo sobre los presuntos retornos de dinero.

Además, los registros de ingresos y egresos en countries permitirán a la Justicia reconstruir movimientos de los funcionarios y empresarios involucrados, y establecer si existieron reuniones vinculadas a los negocios bajo sospecha.

La defensa pide anular pruebas

La droguería Suizo Argentina, apuntada en la investigación, cuestionó la validez de los audios y solicitó que sean anulados como prueba. Su abogado, Martín Magram, recordó que las operaciones de compra de medicamentos ya habían sido investigadas en otro expediente archivado por inexistencia de delito, e invocó el principio de ne bis in idem para frenar el avance judicial.

Un expediente que sigue creciendo

La causa, originada en la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, suma además testimonios independientes que confirmarían parte de los dichos de Spagnuolo. Con el levantamiento del secreto de sumario, las defensas tendrán acceso completo a la evidencia y podrán impulsar nuevas medidas de prueba.

El proceso judicial promete exponer detalles hasta ahora reservados de una investigación que ya compromete a figuras centrales del entorno presidencial.