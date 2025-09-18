Senado: qué pasará con la ley universitaria y la emergencia pediátrica

El Senado convocó para el jueves 2 de octubre una sesión decisiva en la que la oposición intentará revertir los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes sensibles: el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica.

La Cámara alta llega con una mayoría opositora más consolidada tras la media sanción que otorgó Diputados. Allí, la emergencia pediátrica reunió 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención, mientras que la ley universitaria obtuvo 174 apoyos, 62 rechazos y dos abstenciones.

Los antecedentes en el Senado

En agosto, cuando se debatieron iniciativas similares, el respaldo opositor también fue contundente: 58 votos a favor y 10 en contra en el caso de las universidades, y 60 a 8 en el proyecto del Hospital Garrahan. Estos números alimentan las expectativas de que el oficialismo no tenga margen para sostener los vetos presidenciales.

Qué plantea la emergencia pediátrica

Uno de los proyectos vetados declara la emergencia de salud pediátrica por un año. La medida nació de los reclamos del personal del Hospital Garrahan y contempla:

Asignación prioritaria e inmediata de recursos para insumos y equipamiento.

Recomposición salarial para trabajadores de la salud.

Derogación de la resolución 2109/25, que modificó el sistema de residencias médicas.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo anual de la iniciativa alcanzaría los $133.433 millones.

El financiamiento universitario en debate

El segundo veto que buscará revertirse corresponde a la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por rectores y acompañada por legisladores de distintos bloques.

El proyecto establece:

Reapertura de paritarias docentes.

Fondos para funcionamiento, becas y desarrollo científico.

Creación de una caja de $10.000 millones, actualizada por inflación, para promover el ingreso a carreras estratégicas.

De acuerdo con la OPC, el impacto presupuestario estimado para 2025 sería de $1,96 billones, equivalente al 0,23% del PBI.