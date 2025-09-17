Golpe al Gobierno: Diputados rechazó los vetos de Milei

Revés político para Milei: Diputados anuló sus vetos al Garrahan y las universidades, en un clima de crisis económica y protestas en la calle.

Diputados Vetos
Diputados rechazó los vetos de Milei

La Cámara de Diputados asestó este miércoles un duro golpe al Gobierno al rechazar los vetos de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la de Financiamiento Universitario. Ambas iniciativas habían sido aprobadas en agosto y vetadas por el Presidente el 10 de septiembre.

El resultado obliga ahora al Senado a pronunciarse, donde la oposición ya cuenta con una mayoría amplia para ratificar la insistencia en ambas normas.

Qué establecen las leyes cuestionadas

La norma de Emergencia Pediátrica crea un fondo especial para reforzar hospitales y centros de salud, con foco en el Garrahan, ante el aumento de la demanda y el deterioro del sistema. La votación contó con 181 votos a favor del rechazo, 60 en contra y 1 abstención.

Emergencia Pediátrica Diputados

En paralelo, la Ley de Financiamiento Universitario habilita partidas extraordinarias para el funcionamiento de las universidades nacionales y el sostenimiento de programas de investigación, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario. El resultado de la votación fue de 174 a favor del veto, 67 en contra y 2 abstenciones.

Financiamiento Universitario Diputados

Protesta masiva frente al Congreso

Mientras se desarrollaba la sesión, miles de trabajadores de la salud, docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron frente al Parlamento. La tercera Marcha Federal respaldó la continuidad de las leyes y denunció el desfinanciamiento de la educación y la salud pública.

Un nuevo golpe político al Gobierno

El rechazo a los vetos se suma a una seguidilla de traspiés para el oficialismo: las denuncias de corrupción en áreas clave, la derrota electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y la recesión económica profundizan la fragilidad del Gobierno libertario a semanas de las elecciones legislativas de octubre.

En la votación, el oficialismo de La Libertad Avanza, acompañado por el PRO, no logró reunir el tercio de votos necesario para sostener los vetos, pese a las negociaciones de último momento con gobernadores aliados.

