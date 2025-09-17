Encuesta muestra el impacto político de la pelea por las universidades
Una nueva encuesta sacudió la agenda: qué opinan los argentinos sobre las universidades y la polémica decisión de Javier Milei del veto al financiamiento.Encuestas17 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
En medio de un clima político caliente y a horas de una movilización estudiantil, una encuesta nacional volvió a poner a la universidad pública en el centro de la escena. El relevamiento expuso un fuerte respaldo social hacia estas instituciones y abrió un frente de tensión con el presidente Javier Milei, tras su veto a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.
Opinión mayoritaria sobre las universidades
De acuerdo con el estudio realizado entre el 13 y el 16 de septiembre, casi nueve de cada diez argentinos expresó una valoración positiva de la universidad pública. La mayoría la asocia con igualdad de oportunidades, excelencia académica y movilidad social, relegando a un porcentaje mínimo que la vincula con la militancia política o con un gasto innecesario.
Rol en el desarrollo del país
El sondeo también mostró un consenso respecto al papel que cumplen estas instituciones en el desarrollo nacional. La gran mayoría de los encuestados afirmó que son “muy importantes” para la formación de profesionales, la producción de conocimiento y el prestigio internacional de la Argentina.
Uno de los puntos más sensibles del estudio estuvo vinculado al financiamiento. Más del 80% de la población apoyó que el Estado garantice recursos para sostener a las universidades y ampliar el acceso a ellas. El dato se vuelve especialmente relevante tras la decisión de Milei de vetar la ley que ampliaba el presupuesto, lo que generó un fuerte rechazo ciudadano.
Impacto político del veto de Milei
La encuesta arrojó que más de dos tercios de los argentinos está en desacuerdo con la medida presidencial. Además, siete de cada diez cree que esta decisión podría dañar la imagen de Milei en medio de un escenario electoral ajustado. Entre las principales preocupaciones figuran el cierre de carreras, la pérdida de docentes e investigadores y el deterioro de la infraestructura educativa.
Expectativa en el Congreso
El debate ahora se trasladó al Congreso. La Cámara de Diputados convocó a una sesión para definir si se mantiene o se revierte el veto presidencial. Según el relevamiento, la mayoría de los consultados considera que los legisladores deberían rechazar la decisión del Ejecutivo.
Una encuesta expone el impacto de la crisis en el mundo académico
Una encuesta universitaria mostró un panorama durísimo: recortes, hambre y trabajos alternativos. Enterate por qué preocupa a toda la educación.
¿Qué dice la primera encuesta en la Provincia tras el triunfo del peronismo?
El peronismo revierte la tendencia y lidera en Buenos Aires. Taiana saca ventaja y pone en jaque el proyecto electoral de Milei. Todos los números.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Motivos, mensajes y emociones del voto bonaerense según la primera encuesta tras las elecciones
Una encuesta de la UBA analizó qué factores influyeron en el voto bonaerense y cómo se expresaron las emociones en las legislativas recientes.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Fuerza Patria combinará territorio y redes para enseñar a votar con la BUP
Kicillof definió estrategia con intendentes y los candidatos ajustaron lineamientos de campaña en el PJ, “para poner límites desde el Congreso al ajuste y la crueldad de Milei”.
Dónde voto: la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo 2025
Ya podés consultar el padrón definitivo para las elecciones 2025. Entrá y enterate cómo votar, dónde, con qué documento y qué cambia este año.