Encuesta muestra el impacto político de la pelea por las universidades

En medio de un clima político caliente y a horas de una movilización estudiantil, una encuesta nacional volvió a poner a la universidad pública en el centro de la escena. El relevamiento expuso un fuerte respaldo social hacia estas instituciones y abrió un frente de tensión con el presidente Javier Milei, tras su veto a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.

Opinión mayoritaria sobre las universidades

De acuerdo con el estudio realizado entre el 13 y el 16 de septiembre, casi nueve de cada diez argentinos expresó una valoración positiva de la universidad pública. La mayoría la asocia con igualdad de oportunidades, excelencia académica y movilidad social, relegando a un porcentaje mínimo que la vincula con la militancia política o con un gasto innecesario.

Rol en el desarrollo del país

El sondeo también mostró un consenso respecto al papel que cumplen estas instituciones en el desarrollo nacional. La gran mayoría de los encuestados afirmó que son “muy importantes” para la formación de profesionales, la producción de conocimiento y el prestigio internacional de la Argentina.

Uno de los puntos más sensibles del estudio estuvo vinculado al financiamiento. Más del 80% de la población apoyó que el Estado garantice recursos para sostener a las universidades y ampliar el acceso a ellas. El dato se vuelve especialmente relevante tras la decisión de Milei de vetar la ley que ampliaba el presupuesto, lo que generó un fuerte rechazo ciudadano.

Impacto político del veto de Milei

La encuesta arrojó que más de dos tercios de los argentinos está en desacuerdo con la medida presidencial. Además, siete de cada diez cree que esta decisión podría dañar la imagen de Milei en medio de un escenario electoral ajustado. Entre las principales preocupaciones figuran el cierre de carreras, la pérdida de docentes e investigadores y el deterioro de la infraestructura educativa.

Expectativa en el Congreso

El debate ahora se trasladó al Congreso. La Cámara de Diputados convocó a una sesión para definir si se mantiene o se revierte el veto presidencial. Según el relevamiento, la mayoría de los consultados considera que los legisladores deberían rechazar la decisión del Ejecutivo.