Crecida del Salado: colapsó un puente y productores alertan a Nación por otro en riesgo

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) envió una carta urgente al secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Martín Maccarone, para advertir sobre el riesgo de socavamiento de las estructuras del puente sobre el río Salado, en el kilómetro 192 de la Ruta Nacional 5, a la altura del partido de Alberti.

La misiva, firmada por el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, y el coordinador de la Comisión de Aguas de la entidad, Alberto Larrañaga, solicita la intervención inmediata de las autoridades nacionales y la adopción de medidas preventivas para evitar un posible colapso.

El reclamo se basa en información y pruebas fotográficas proporcionadas por la Asociación de Productores Rurales de Alberti, presidida por Aldo Bergamini, y en alertas de la Sociedad Rural de Bragado, encabezada por Pedro Fernández Llorente. Ambas entidades manifestaron su preocupación por el estado crítico de las estructuras de sostén del puente, que podrían estar siendo afectadas por la creciente del río.

“Si pasamos por la Ruta 5 es notorio que el río está generando una acumulación de agua con riesgo de colapso. La profundización del cauce plantea un peligro concreto de socavación del puente”, explicó el ingeniero hidráulico Marcelo Rastelli, exfuncionario de la Dirección de Hidráulica, quien participó de una charla técnica organizada por la Sociedad Rural Argentina en Nueve de Julio.

Erosión retrógrada y amenaza latente

Durante la obra hídrica realizada en Alberti, se decidió interrumpir el dragado unos 200 metros antes del puente —tanto aguas arriba como aguas abajo— para no comprometer la estructura. Sin embargo, las intensas lluvias de los últimos meses y el aumento del caudal generaron una erosión retrógrada que avanza río arriba y que, según Rastelli, “hoy está prácticamente en el puente”.

Este escenario se suma a un contexto crítico para el campo bonaerense: más de 3 millones de hectáreas afectadas por inundaciones, napas saturadas, infraestructura vial colapsada y rutas intransitables en distritos como Nueve de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, General Viamonte y Lincoln.

Presión al Gobierno nacional por obras paralizadas

La bronca del sector se intensificó tras la visita del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, a Nueve de Julio, uno de los puntos más afectados, donde no se brindaron respuestas concretas sobre la reactivación de obras.

El riesgo de colapso afecta también a otros puentes de la región: ya cedió un puente ferroviario en desuso en Chivilcoy, y productores temen que el puente de la Ruta Nacional 5 pueda sufrir la misma suerte.

“¿Van a esperar que se derrumbe la Ruta Nacional 5? ¿Que el interior bonaerense literalmente colapse mientras retienen recursos de afectación específica? Las pruebas del riesgo están a la vista”, advirtió Andrea Passerini, productora tambera y dirigente de CARBAP.

Tramo clave del Plan Maestro del Salado sin avance

El sector reclama la reactivación de un tramo de dragado de 30 kilómetros que abarca los municipios de Lobos, 25 de Mayo y Roque Pérez. Según CARBAP, la paralización del proyecto compromete el avance de toda la obra del Plan Maestro del río Salado, considerada central para mitigar el impacto de futuras inundaciones.

“Al día de la fecha no tenemos respuestas ciertas respecto de lo que estamos reclamando, que es la reactivación de estas obras”, señaló Alberto Larrañaga, titular del Consejo del Salado y coordinador de la comisión de aguas de CARBAP. Ante la falta de respuestas, las entidades están organizando reuniones itinerantes para visibilizar el reclamo en distintas localidades.

“Si bien es un tramo de 30 kilómetros, su paralización en el tiempo significa que se atrasa todo. El freno del conjunto porque el dragado debe continuar unos años más para poder completarse”, concluyó Larrañaga.