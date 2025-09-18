Adorni habló de echar a miles y Aguiar respondió con dureza
Cruce caliente: Aguiar respondió a Adorni tras la amenaza de despedir 66.550 estatales. “Nunca les tuvimos miedo”, lanzó el líder de ATE. Todos los detalles.Política18 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, salió con dureza contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que éste afirmara que, tras el rechazo a los vetos en Diputados, “habría que echar a 66.550 empleados públicos” para financiar las universidades.
“¿En serio vuelven a amenazar con despidos masivos en el Estado?”, lanzó el dirigente sindical.
“No entienden nada”
En un comunicado, Aguiar aseguró que el Gobierno Nacional “no estaría entendiendo nada” porque este tipo de amenazas “ya las hicieron y no les fue muy bien”.
El referente gremial recordó que en las últimas elecciones bonaerenses La Libertad Avanza quedó por debajo de Fuerza Patria en la mayoría de las secciones.
Críticas a la política fiscal del Gobierno
El titular de ATE advirtió que el rechazo a los vetos tiene un impacto fiscal mínimo y cuestionó que la Casa Rosada busque siempre “ajustar contra los que menos tienen”.
“¿No se les ocurre otra cosa para compensar y mostrar como equivalencia, que no sean medidas que le sigan deteriorando la vida a la gente? Proponen destruir más empleo o eliminar subsidios a los más necesitados. ¿Por qué no compensan aumentando Bienes Personales, restituyendo las retenciones al campo o creando un impuesto a las grandes fortunas?”, apuntó.
“Son unas lacras y miserables”
En la misma línea, Aguiar cargó contra la gestión de Javier Milei, a la que calificó de “autoritarios y antidemocráticos que se niegan a aceptar la voluntad popular”. “Son unas verdaderas lacras y miserables”, disparó.
El dirigente sindical subrayó que, pese a la precarización laboral, los trabajadores estatales garantizan políticas públicas esenciales para la sociedad.
“Si no pudieron antes menos van a poder ahora. Nunca les tuvimos miedo y los vamos a seguir confrontando. Están en caída libre y no la remontan más. Y no vaya a ser cosa que digan que queremos voltear al Gobierno, porque ustedes se voltean solos”, cerró.
