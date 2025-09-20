Los abogados de Julieta Makintach, la jueza recusada en el primer juicio por la muerte de Diego Maradona, presentaron un escrito para pedir la nulidad de la causa que investiga la presunta realización del documental Justicia Divina en los Tribunales de San Isidro. La defensa asegura que el proceso nació de un “procedimiento ilegal” y que se transformó en lo que califican como “un árbol envenenado”.

El escrito ante la Justicia

El planteo fue presentado ante el juez de Garantías N°4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, por los letrados Nicolás Urrutia y Nicolás Corleto, quienes sostienen que la investigación se inició de manera ilegítima. Según remarcan, la Fiscalía y uno de los querellantes recurrieron a Julio Rivas, abogado del médico Leopoldo Luque, para que radicara una denuncia con la finalidad de frenar el debate.

En ese marco, los defensores cuestionan que el fiscal Patricio Ferrari “perdió objetividad” al recibir información del propio Rivas y actuar en detrimento de Makintach, que en ese momento estaba a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 y suplía funciones en el N°3 durante el inicio del juicio.

Críticas al accionar del fiscal

En el escrito de 36 páginas, Urrutia y Corleto describen la investigación como una “excursión de pesca” realizada sin pruebas firmes ni sospecha razonable. Aseguran que Ferrari avanzó “de manera exploratoria” y obtuvo pruebas “indiscriminadamente”, lo que, a su entender, vicia todo el proceso.

“Al día de hoy no se ha logrado establecer ni siquiera mínimamente una plataforma fáctica suficiente precisa y circunstanciada, con relevancia típica, objeto de la investigación, pero tampoco se ha logrado siquiera determinar el modo en que se vio comprometida la imparcialidad de la Dra. Makintach en su rol jurisdiccional en el transcurso del debate”, sostienen los defensores.

Invasiones a la privacidad y “un cuento armado”

Los abogados denuncian que la jueza fue víctima de “invasiones a la privacidad e intimidad” y de “manejos irregulares en la obtención de información destinada a crear un ‘cuento’ con una única finalidad, la nulidad del debate”. También remarcan que durante dos meses no tuvieron acceso al testimonio de Rivas, lo que consideran una vulneración al derecho de defensa.

El rol de Burlando y Ferrari

En otro pasaje del escrito, los defensores apuntan contra Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Gianinna Maradona. Señalan que el 17 de mayo, Burlando y Ferrari llamaron a Rivas para decirle que “se estaba corroborando” lo declarado en la audiencia del 15 de mayo, cuando había sostenido que Makintach tenía comprometida su imparcialidad por el supuesto documental.

“No queda claro cómo sabían en esa fecha Burlando y el fiscal Ferrari lo que estaba sucediendo en esta investigación, no eran parte y no deberían tener supuestamente acceso a la información”, cuestionaron Urrutia y Corleto, que interpretan esos movimientos como parte de “una estrategia”.

Testigos bajo sospecha

La defensa también calificó de “guionada” la declaración de la oficial Mirtha Barrionuevo, quien declaró el 15 de mayo pero cuya versión se incorporó al sistema recién el 22. Esa demora, remarcan, muestra irregularidades en la forma en que se manejó la causa.

En el caso de Ferrari, los abogados remarcan que “rompió con la igualdad de armas” al no mantener la independencia necesaria entre la defensa y la querella. “Puede implicar connivencia o parcialidad”, señalan, y agregan que la actuación del fiscal “afecta la transparencia del proceso” porque “la comunicación procesal debe darse en audiencia, de forma pública y con contradicción”.

“Es altamente incorrecto que el fiscal instruya a la defensa de qué planteos debe efectuar en perjuicio de sus funciones como fiscal”, remarcan los abogados, que insisten en que las conductas señaladas convierten a la causa en nula de raíz.