La causa $LIBRA no encuentra juez: vuelve a Servini tras el rechazo de De Giorgi
Nadie quiere investigar $LIBRA: la causa que complica al Gobierno volvió a Servini tras el rechazo de De Giorgi. El limbo judicial sigue. Todos los detalles.Política19 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó tomar la causa que investiga la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei. El expediente, de alta sensibilidad política, vuelve así al Juzgado Federal N° 1 de María Servini, que retomará sus funciones tras una licencia.
La decisión se produce después de que el juez Ariel Lijo, subrogando a Servini, declarara la incompetencia de ese juzgado y derivara la investigación al de De Giorgi por considerar que había “conexidad” con otro expediente en el que aparece mencionada Karina Milei, hermana y secretaria del Presidente.
El argumento de Martínez de Giorgi
En su resolución, Martínez de Giorgi sostuvo que la Cámara Federal ya había establecido que ambos procesos debían tramitar en forma separada. También recordó que la propia Servini había defendido en el pasado que $LIBRA debía investigarse en su juzgado, y cuestionó que Lijo no precisara motivos nuevos que justificaran el traspaso.
“No se ha comunicado al tribunal ninguna circunstancia novedosa que autorice ahora a apartarse de las directrices establecidas por la Alzada”, señaló el magistrado. De este modo, la causa vuelve al juzgado de Servini, aunque el conflicto de competencia podría terminar en manos del presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens.
El trasfondo político y judicial
El expediente $LIBRA está atravesado por fuertes derivaciones políticas. La investigación apunta a una supuesta estafa internacional vinculada al lanzamiento de la criptomoneda, que contó con la promoción pública de Milei.
En paralelo, Martínez de Giorgi lleva otra causa sensible: la denuncia contra Karina Milei por presuntamente facilitar reuniones o audiencias con el Presidente a cambio de dinero. En esa trama también aparece mencionado Hayden Davis, uno de los impulsores del proyecto $LIBRA.
Ambas causas están bajo la órbita del mismo fiscal, Eduardo Taiano, lo que refuerza la discusión sobre si deben unificarse o seguir por separado.
Qué puede pasar ahora
Si Servini insiste en declararse incompetente o Lijo sostiene la misma postura, será la Cámara Federal porteña la que deba zanjar la disputa. Allí se definirá si los expedientes se acumulan en un mismo juzgado o si siguen caminos distintos, como dictaminó anteriormente la Alzada.
Mientras tanto, el caso sigue en un limbo judicial, sin un magistrado dispuesto a asumirlo. Una situación que no solo retrasa la investigación, sino que también mantiene en tensión al Gobierno, atento al impacto político de cada movimiento en los tribunales.
