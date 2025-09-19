El Banco Central vendió US$678 millones y marcó un récord en la era Milei
Con el dólar en la mira, el BCRA sacrificó reservas récord. Caputo prometió “vender hasta el último dólar” para sostener la banda. Todos los detalles.Economía19 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se desprendió este viernes de US$ 678 millones en el mercado mayorista, con el objetivo de contener el avance del dólar en la banda cambiaria. En las últimas tres jornadas, la entidad presidida por Santiago Bausili ya sacrificó US$ 1.110 millones, la mayor racha de ventas desde que Javier Milei asumió la presidencia.
El dólar mayorista cerró en $1.475,32, el techo del esquema cambiario vigente, con un volumen operado de US$ 842 millones, en su mayoría aportados por la autoridad monetaria. Con esta dinámica, las reservas internacionales cayeron a US$ 39.259 millones.
Caputo redobla la apuesta
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado la estrategia en el streaming oficialista Las tres anclas: “Vamos a vender todos los dólares que sean necesarios”, aseguró.
Caputo defendió el programa económico al afirmar que “está muy bien diseñado y no se va a modificar”. Sin embargo, en el mercado crece la incertidumbre sobre la capacidad del Central de sostener este nivel de intervención a poco más de un mes de las elecciones del 26 de octubre.
El mercado, en alerta por las reservas
Para encontrar un antecedente similar hay que retroceder al 26 de diciembre de 2024, cuando el BCRA había vendido US$ 599 millones en un solo día. La magnitud de las ventas encendió alarmas entre analistas, que advierten sobre el impacto en las reservas y el riesgo de comprometer los próximos pagos de deuda.
De hecho, el 9 de enero de 2026 vence un pago clave de US$ 4.300 millones en bonos en dólares. Mientras tanto, la brecha entre los distintos tipos de cambio vuelve a ensancharse, con los dólares financieros y paralelos ya por encima de los $1.500.
Fuerte intervención en futuros
Un informe de Adcap Grupo Financiero destacó además la agresiva participación oficial en el mercado de futuros. Solo este viernes se operaron 1,3 millones de contratos, con un incremento notable en posiciones a noviembre de 2025 y mayo de 2026.
Este mecanismo permite asegurar un precio del dólar a futuro sin entrega física de billetes, y es utilizado por el Gobierno para frenar las apuestas a una devaluación. En la práctica, funciona como un dique que busca enfriar la presión inmediata sobre el mercado “spot”.
Melconian fulminó a Milei: "El plan no es serio"
El ex presidente del Banco Central cruzó con dureza al Gobierno por la venta de reservas para contener al dólar. Caputo defendió la estrategia y aseguró que “hay dólares para todos”.
Dólar imparable: el Central quemó reservas y el blue trepó fuerte
El dólar se disparó y el Banco Central tuvo que vender USD 379 millones en un día. El blue saltó a $1.510 y crece la tensión antes de las elecciones.
Rattazzi alertó sobre la confianza y el riesgo país: "Es grave"
El CEO del Grupo Modena aseguró que la economía argentina se complicó en los últimos meses y advirtió sobre la necesidad de diálogo político.
Ex viceministro de Caputo destrozó el plan económico de Milei: “Es impracticable"
Joaquín Cottani criticó duramente la política de congelar la oferta monetaria y dolarizar endógenamente, y alertó sobre los riesgos del dólar récord y la intervención del Banco Central.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Entrevista GLP. Tambalea Ignacio Pugnanoli en Hipólito Yrigoyen: la elección dejó a su gestión al borde de la cornisa
El resultado local del 7 de septiembre fue un duro "llamado de atención al oficialismo", que apenas logró imponerse por dos puntos. La gestión queda expuesta ante el creciente malestar ciudadano y enfrenta fuertes críticas por la falta de inversión en áreas clave como la salud, donde la merma de especialidades alarma a los vecinos.
Encuesta revela la preferencia entre Kicillof y Milei antes de Octubre
Una encuesta midió a Milei y Kicillof en PBA: el gobernador arrasa en imagen y deja al Presidente muy atrás de cara a las elecciones de octubre.