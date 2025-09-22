Ianantuony: “Es con más trabajo, educación y salud”

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, llevó adelante una agenda cargada de actividades que combinaron encuentros políticos, celebraciones comunitarias y avances en obras e iniciativas de salud y deporte.

En el plano político, Ianantuony participó en Ensenada del encuentro de Fuerza Patria, junto al gobernador Axel Kicillof, integrantes de su gabinete, legisladores, intendentes, concejales electos y representantes de la lista nacional. Allí, se delineó la estrategia de cara al 26 de octubre. El jefe comunal señaló que los resultados de las últimas elecciones municipales y provinciales marcaron el rumbo sobre las preferencias de la ciudadanía.

“Vamos a seguir trabajando para que el Estado proteja los derechos de nuestros jubilados, las personas con discapacidad, los trabajadores y los que menos tienen. No es con timba financiera que quita recursos y endeuda. Es con más trabajo, educación y salud”, remarcó Ianantuony.

En paralelo, el distrito celebró el 137° aniversario de Miramar, ocasión en la que el intendente envió un mensaje de orgullo y afecto a la comunidad. “Tenemos muchos motivos de los que sentirnos orgullosos. Por eso la queremos tanto. La ciudad que eligen los vecinos como su lugar en el mundo y también la ciudad que eligen los turistas para dedicar el momento más esperado del año: sus vacaciones”, expresó.

En materia de infraestructura deportiva, Ianantuony recorrió junto al director de Deportes, Facundo Armenteros, las obras realizadas en el parquet del Polideportivo Municipal. El intendente agradeció al personal del lugar por la tarea de mantenimiento, destacando la importancia de este espacio donde se desarrollan múltiples actividades deportivas y eventos culturales. En esa misma sede se llevó a cabo la instancia regional de los Juegos Bonaerenses, con competencias de básquet 3x3, mientras que disciplinas como skate y ajedrez se desarrollaron en otros puntos del distrito.

Otro eje de la gestión estuvo puesto en la salud, con la llegada del programa Salud Escolar Bonaerense a la Escuela N°13 de Aeroparque. Con la presencia del director asociado de la Zona Sanitaria VIII, Darío Petrillo, se realizaron controles oftalmológicos, verificación del calendario de vacunas, antropometrías y evaluaciones pediátricas. El objetivo de la iniciativa fue identificar el estado de salud general de los niños y niñas en el ciclo inicial, posibilitando la detección temprana de posibles patologías y garantizando así las trayectorias escolares.

De esta manera, Ianantuony combinó en su agenda distintas facetas de gestión: desde la articulación política provincial hasta la celebración de la identidad de Miramar y el impulso a programas de infraestructura y salud que benefician a la comunidad de General Alvarado.