Ianantuony destacó avances en infraestructura, seguridad vial y deporte en General Alvarado
El intendente de General Alvarado informó sobre el progreso de la Planta de Papa en Miramar, la entrega de cascos para trabajadores de delivery en Otamendi, la refacción del Club Sudamérica y el mantenimiento del parquet en el Polideportivo Municipal.Municipales04 de septiembre de 2025Andrés Montero
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, compartió novedades sobre distintos proyectos y acciones que se llevan adelante en el distrito, abarcando áreas productivas, de seguridad vial, infraestructura deportiva y comunitaria.
Avanza la Planta de Papa en Miramar
En el Sector Industrial Planificado de Miramar continúa la obra civil destinada a la construcción de una planta de cepillado y procesado de papa. Además, ya se analiza la posibilidad de incorporar una línea de producción de papas en bastones, lo que ampliaría la capacidad de agregado de valor en origen.
Este proyecto responde al perfil agroindustrial del Sector Industrial, a la vez que refuerza uno de los ejes de gestión vinculados con potenciar la producción local de un cultivo característico del distrito. Ianantuony agradeció a la familia Rizzo por recibirlo y actualizarlo sobre el progreso de la iniciativa.
Seguridad vial en Otamendi
En paralelo, en la localidad de Otamendi se concretó la entrega de cascos a trabajadores de delivery, en el marco de la campaña de Seguridad Vial que impulsa el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.
Estos elementos de protección fueron gestionados por el jefe comunal ante el ministro Martín Marinucci y distribuidos semanas atrás en el Polideportivo Municipal. “De este modo cuidamos a quienes más transitan nuestras calles facilitándoles el elemento clave para evitar cualquier lesión mayor ante un accidente de tránsito”, destacaron desde el municipio.
Refacción en el Club Sudamérica
Otra de las obras en marcha corresponde a la refacción del Club Sudamérica, gestionada ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. En esta etapa se interviene en la conexión al sistema de cloacas y en la puesta en valor de la vereda. Ianantuony agradeció al presidente de la institución, Carlos Castaneda, por mantenerlo al tanto del avance de esta obra tan significativa para la vida social y deportiva de la comunidad.
Mantenimiento del parquet en el Polideportivo Municipal
Finalmente, como parte del programa de puesta en valor de espacios públicos, el área de Deportes trabaja en la restauración del parquet del Polideportivo Municipal. Se trata de un espacio clave no solo para la práctica de múltiples disciplinas deportivas, sino también para actividades educativas y culturales de interés comunal. El municipio destacó la importancia de preservar el piso, que consideran “el corazón” de las actividades que allí se desarrollan.
Con estas acciones, el gobierno municipal busca continuar reforzando la infraestructura productiva, social y deportiva del distrito, con impacto directo en las distintas comunidades que lo integran.
