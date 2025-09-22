El Gobierno también elimina retenciones a la carne hasta octubre
Retenciones cero a la carne y granos hasta octubre: la jugada del Gobierno nacional para captar dólares antes de las elecciones. Todos los detalles.Economía22 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Gobierno nacional anunció que, hasta el 31 de octubre, las exportaciones de carne bovina y avícola quedarán exentas del pago de retenciones. La medida se suma a la eliminación de derechos para granos y subproductos, en un intento de acelerar el ingreso de divisas en plena tensión cambiaria.
El vocero presidencial Manuel Adorni difundió la decisión a través de sus redes sociales y remarcó que se trata de un alivio impositivo en un momento crítico: “Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”.
Una jugada en medio de la tensión cambiaria
El decreto publicado en el Boletín Oficial establece que el beneficio regirá hasta el 31 de octubre o hasta que se concreten Declaraciones Juradas de Venta al Exterior por 7.000 millones de dólares. Como condición, los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles.
La decisión llega tras una semana marcada por la suba del dólar, que cerró el viernes por encima de los $1.500 pese a la intervención del Banco Central. En este escenario, la Casa Rosada busca contener la demanda de divisas con un estímulo al sector agroexportador.
El guiño al campo y la sorpresa en la Rural
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, reconoció que se enteró de la medida por los medios y admitió su sorpresa. “No saqué cuentas, pero pedí que me tengan al tanto”, señaló.
Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) respaldó la iniciativa: “Apoyamos toda medida que elimine retenciones, aunque sea de forma temporal”, destacó su titular Gustavo Idígoras, aunque aclaró que resta conocer los detalles de aplicación.
El Presidente ya había anticipado un gesto hacia el sector en la 137° Exposición Rural de Palermo, donde prometió reducir las cargas para los productores. Ahora, la eliminación total de retenciones a carne y granos refuerza ese compromiso y se convierte en un movimiento clave para tentar dólares en la recta final hacia las elecciones legislativas.
