Retenciones cero: tensión entre Milei y los gobernadores del interior
Gobernadores acusan al Gobierno de usar retenciones cero como jugada electoral y piden eliminarlas para siempre. Leé las frases más fuertes.Política22 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La decisión del Gobierno de fijar retenciones cero a los granos hasta el 31 de octubre generó fuertes repercusiones entre los mandatarios provinciales. Mientras la Casa Rosada busca acelerar la liquidación de divisas en plena tensión cambiaria, desde el frente Provincias Unidas (PU) acusaron a la administración de Javier Milei de apelar a una medida “electoralista”.
Provincias Unidas y su reclamo histórico
El anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, toca una de las banderas centrales de PU, integrado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
El espacio, que se muestra como tercera vía frente al peronismo y La Libertad Avanza, prepara una cumbre en Chubut el 30 de septiembre, donde el tema será eje central.
Críticas desde Santa Fe y Córdoba
Pullaro fue uno de los primeros en salir al cruce: “Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria ni con fines electorales. Necesitamos políticas que de verdad beneficien a los productores y generen previsibilidad”.
En la misma línea, Llaryora sostuvo: “La Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos. Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por especulación electoral”.
Schiaretti también apuntó contra el Gobierno
El exgobernador cordobés y actual candidato a diputado, Juan Schiaretti, replicó las críticas de sus compañeros de frente: “Las retenciones deben eliminarse de manera definitiva, no solo mientras dure un proceso electoral. El campo necesita previsibilidad y reglas permanentes”.
En sus redes, remató: “Con parches de campaña no se generan ni crecimiento, ni empleo, ni futuro”.
La tensión con el Gobierno nacional
La medida llega en medio del fuego cruzado entre las provincias y la Casa Rosada. Milei busca dólares para contener al mercado y reordenar puentes políticos tras reinstaurar el Ministerio del Interior, ahora a cargo de Lisandro Catalán.
Sin embargo, el frente provincial endureció su postura en el Congreso, votando en contra de varias iniciativas del oficialismo y aprovechando la cercanía de las elecciones legislativas del 26 de octubre para marcar agenda.
Próxima cumbre en Chubut
El próximo martes 30, los gobernadores de Provincias Unidas se reunirán en Chubut, donde desarrollarán una agenda común y brindarán una conferencia de prensa conjunta.
El último encuentro del espacio fue en la Exposición Rural de Río Cuarto, donde Llaryora lanzó un mensaje que volvió a resonar ahora: “Hoy tenemos un modelo que produce desempleo. Estamos construyendo una propuesta de sensatez para poner límites en el Congreso y defender a los productores”.
