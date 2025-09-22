Retenciones cero: tensión entre Milei y los gobernadores del interior

Gobernadores acusan al Gobierno de usar retenciones cero como jugada electoral y piden eliminarlas para siempre. Leé las frases más fuertes.

Retenciones cero: gobernadores acusan al Gobierno de “electoralismo”

La decisión del Gobierno de fijar retenciones cero a los granos hasta el 31 de octubre generó fuertes repercusiones entre los mandatarios provinciales. Mientras la Casa Rosada busca acelerar la liquidación de divisas en plena tensión cambiaria, desde el frente Provincias Unidas (PU) acusaron a la administración de Javier Milei de apelar a una medida “electoralista”.

BiancoRetenciones cero: dura crítica de la Provincia y la oposición al Gobierno

Provincias Unidas y su reclamo histórico

El anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, toca una de las banderas centrales de PU, integrado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El espacio, que se muestra como tercera vía frente al peronismo y La Libertad Avanza, prepara una cumbre en Chubut el 30 de septiembre, donde el tema será eje central.

Críticas desde Santa Fe y Córdoba

Pullaro fue uno de los primeros en salir al cruce: “Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria ni con fines electorales. Necesitamos políticas que de verdad beneficien a los productores y generen previsibilidad”.

En la misma línea, Llaryora sostuvo: “La Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos. Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por especulación electoral”.

Schiaretti también apuntó contra el Gobierno

El exgobernador cordobés y actual candidato a diputado, Juan Schiaretti, replicó las críticas de sus compañeros de frente: “Las retenciones deben eliminarse de manera definitiva, no solo mientras dure un proceso electoral. El campo necesita previsibilidad y reglas permanentes”.

Caputo Adorni

En sus redes, remató: “Con parches de campaña no se generan ni crecimiento, ni empleo, ni futuro”.

La tensión con el Gobierno nacional

La medida llega en medio del fuego cruzado entre las provincias y la Casa Rosada. Milei busca dólares para contener al mercado y reordenar puentes políticos tras reinstaurar el Ministerio del Interior, ahora a cargo de Lisandro Catalán.

Sin embargo, el frente provincial endureció su postura en el Congreso, votando en contra de varias iniciativas del oficialismo y aprovechando la cercanía de las elecciones legislativas del 26 de octubre para marcar agenda.

Próxima cumbre en Chubut

El próximo martes 30, los gobernadores de Provincias Unidas se reunirán en Chubut, donde desarrollarán una agenda común y brindarán una conferencia de prensa conjunta.

Javier Milei en CórdobaUna nueva encuesta prende las alarmas en Casa Rosada

El último encuentro del espacio fue en la Exposición Rural de Río Cuarto, donde Llaryora lanzó un mensaje que volvió a resonar ahora: “Hoy tenemos un modelo que produce desempleo. Estamos construyendo una propuesta de sensatez para poner límites en el Congreso y defender a los productores”.

