La Provincia de Buenos Aires lanzó duras críticas al Gobierno nacional tras la eliminación temporal de las retenciones a la soja y otros granos hasta el 31 de octubre. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, con el objetivo de aumentar la oferta de dólares, en un contexto marcado por la escalada del dólar y la incertidumbre económica.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, calificó la disposición como un intento desesperado por contener la devaluación y la rotuló de manera directa: “Rascando la olla”. Para el funcionario, la decisión evidencia las dificultades del modelo económico de la gestión libertaria y prioriza medidas que benefician al sector agroexportador sobre otras urgencias sociales.

Los primero en reaccionar

En el Congreso, las críticas se multiplicaron. El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que se trata de “oportunismo electoral” y cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, acusándolo de “mala praxis económica” y de provocar la pérdida de reservas. “Tal vez no tendrían que haber levantado tan rápidamente el cepo cambiario”, advirtió el diputado, señalando la falta de previsibilidad en las decisiones económicas del Ejecutivo.

Por su parte, Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, denunció que el Gobierno prioriza la baja de retenciones mientras suspende la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad: “Ya no se puede disimular, el programa económico hace agua por todos lados”, expresó en su cuenta de X.

Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, también apuntó al costo fiscal y al carácter netamente electoralista de la medida, que regirá apenas cinco días después de las elecciones legislativas del 26 de octubre: “Las suben, las bajan, las sacan. Por suerte son previsibles”, ironizó en la red social.

Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, agregó que la contradicción es evidente: “Cuando se necesitan dólares, el campo siempre está. Qué pena que este año se olvidaron de comprar reservas cuando el campo liquidó fuerte”.

Inconsistencias en la política social y económica

La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, enfatizó que la decisión de Milei es injusta e inconstitucional: “EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD: PLATA HAY, pero NO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Hoy Milei promulga la ley y suspende su ejecución mientras baja a cero las retenciones al campo hasta el 31 de octubre”.

El diputado Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, coincidió en el enfoque crítico: “Gobiernan para los grandes empresarios y millonarios. ¿Ya calcularon cuánto nos va a costar eliminar las retenciones?”.

La senadora provincial electa de Fuerza Patria, Fernanda Raverta. denunció el cinismo del Ejecutivo: “Promulgar una ley y suspenderla en el mismo decreto… para sacar las retenciones no consulta al Congreso. Para endeudarse con EE. UU. tampoco. Pero cuando se trata de cumplir la Ley de Discapacidad… ahí sí ‘no sabe’ de dónde sacar los recursos”.

Carlos Castagneto, diputado de Unión por la Patria, calificó la medida como un “manotazo de ahogado”: “No es una política de Estado para el desarrollo, es la confesión de un gobierno en pánico por la falta de dólares. Las 'Retenciones 0' benefician, una vez más, a los que más tienen”.

Finalmente, Vanesa Siley resumió el descontento del sector opositor: “El autoritarismo completo: Milei incumple la ley de emergencia en discapacidad. Mientras quitan retenciones y siguen gastando dólares para la timba, para el FMI, el único que manda en Argentina, las leyes y la gente no importan”.