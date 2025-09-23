El Municipio de San Fernando avanza con obras y propuestas culturales que fortalecen la vida comunitaria de la ciudad. En los últimos días, el intendente Juan Andreotti supervisó los trabajos de construcción de una nueva plaza en la estación “San Fernando R” del Tren de la Costa, y participó de la 28° edición del Encuentro Nacional de Artesanos, que se desarrolló en la plaza Mitre con una gran convocatoria de vecinos.

En cuanto a las obras, el jefe comunal recorrió el predio acompañado por la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat, donde se llevan adelante las tareas de renovación del espacio verde. La plaza contará con un sector de juegos para niños, mesas y bancos, calistenia y postas aeróbicas, además de parquización, iluminación y una senda peatonal para uso de los peatones.

“Seguimos renovando poniendo en valor un nuevo espacio verde en el corazón de nuestra ciudad, tanto para el casco céntrico como para los barrios Alsina, Alvear y el Club San Fernando”, señaló Andreotti. Y agregó: “Las vecinas y vecinos podrán disfrutar un hermoso lugar para hacer picnic, para recrearse junto a sus mascotas y contará con un sector de juegos para los más chicos, que en esta área no teníamos. También habrá un sector para actividades físicas muy importante”.

El intendente destacó además el carácter municipal de la obra: “Estamos contentos por seguir mejorando nuestros espacios verdes, y que San Fernando sea una ciudad que se renueva respetando su naturaleza, avanzando y creciendo; agradecemos a todos los vecinos, porque esta obra se hace con fondos municipales”.

Por otra parte, la ciudad fue escenario de una de las propuestas culturales más esperadas: la 28° edición del Encuentro Nacional de Artesanos. Durante cinco jornadas, más de 250 expositores de todo el país se dieron cita en la céntrica plaza Mitre, mostrando la riqueza de sus trabajos en distintos materiales. Miles de vecinos y familias recorrieron los stands, que se complementaron con espectáculos musicales de diversos géneros.

El pasado domingo 14 fue el cierre del evento y contó con la presencia del intendente Andreotti, quien recorrió los puestos y compartió la jornada con los artesanos. El gran broche estuvo a cargo de la joven revelación del folklore, Maggie Cullen, que deleitó al público con un repertorio cargado de energía.

El secretario de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, también estuvo presente y destacó: “Estamos muy contentos por realizar año a año en San Fernando este encuentro; fueron 5 jornadas con la participación de más de 250 artesanos de todo el país, y también de los Talleres Municipales. Una propuesta cultural muy amplia donde tuvimos desde rock, un encuentro de salsa y bachata, y hoy folklore durante toda la jornada con gran cierre a cargo de Maggie Cullen, artista consagrada que nos emocionó a todos los que participamos de esta actividad. Agradecemos a todos los vecinos concurrentes del Encuentro, y esperamos el año próximo volver a encontrarnos en esta plaza”.

Por su parte, la cantante folklórica expresó su entusiasmo: “Es la segunda vez que vengo a cantar acá a San Fernando; muy feliz, tremendo, tienen un público muy folklórico que disfruta la música y a lo que yo propongo, responden con más energía. Son de mucho baile y canto; no había empezado y estaban todos listos para bailar chacarera, escondido, zamba, gato, de todo. Me quedé con muchas ganas de seguir cantando, porque me recibieron con tanta calidez los artesanos mismos de la Feria y este público tan efusivo. Ojalá vuelva muchas veces a San Fernando, porque estuvo espectacular”.

De este modo, el municipio combina infraestructura y cultura, con obras que amplían los espacios de recreación y propuestas que convocan a vecinos y visitantes, reforzando el objetivo de consolidar a San Fernando como una ciudad en crecimiento y con identidad propia.