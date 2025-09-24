El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, partió este martes rumbo a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para asistir al evento “Democracia Siempre”, una celebración internacional en honor al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, fallecido recientemente.

Durante su ausencia, que se extenderá hasta el 26 de septiembre, la Vicegobernadora Verónica Magario asumirá el despacho del Poder Ejecutivo bonaerense, según lo dispuesto en el Decreto N° 2478/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El evento se realiza en el marco de la Asamblea General de la ONU en la Universidad de Nueva York (NYU), impulsado por el Congreso Panamericano, el Foro Iniciativa Mujica y el Instituto Remarque. Busca resaltar el legado del exmandatario uruguayo, su lucha por la democracia y su enfoque en la dignidad humana y la inclusión política por encima de intereses personales.

Participación de líderes globales y foco en la democracia

Entre los participantes confirmados se encuentran figuras internacionales de alto perfil, como los presidentes Pedro Sánchez (España), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia); la exvicepresidenta uruguaya y viuda de Mujica, Lucía Topolansky; el senador estadounidense Bernie Sanders; y la senadora colombiana Clara López Obregón.

También estarán presentes expertos como la Dra. Isabella Weber y el Dr. Pablo Gentili, así como representantes de organizaciones como Oxfam, con su directora en Brasil, Viviana Santiago.

Desde la organización destacaron que el evento servirá para “celebrar el legado de Mujica y las lecciones que ofrece su lucha por fortalecer las sociedades democráticas desde Montevideo a Manhattan”, subrayando que la democracia prospera no mediante grandes gestos retóricos, sino a través de actos cotidianos de inclusión política y respeto a la dignidad humana.

Kicillof, único representante argentino

Axel Kicillof será el único representante de Argentina en el evento que comenzará a las 18 (hora local), acompañado por parte de su gabinete. Su presencia refleja la relevancia internacional del homenaje y la participación de la provincia de Buenos Aires en un encuentro que combina política, derechos humanos y diplomacia global.

Durante su ausencia, Verónica Magario ejercerá temporalmente las funciones ejecutivas, según lo previsto en el artículo 124 de la Constitución provincial, que establece que el Vicegobernador asumirá el despacho en caso de ausencia del Gobernador.

Homenaje internacional y legado latinoamericano

La iniciativa, propuesta por el presidente uruguayo Yamandú Orsi durante la cumbre Democracia Siempre en Santiago de Chile, busca resaltar el impacto ético y político de Mujica en un escenario global marcado por la polarización y la crisis de las instituciones democráticas.

José Mujica, fallecido el 13 de mayo a los 89 años, fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Su estilo austero, su discurso contra el consumismo y sus políticas de avanzada —como la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación del mercado de la marihuana— lo convirtieron en un referente ético a nivel global. Lucía Topolansky afirmó que “el homenaje es también una forma de defender la democracia en un mundo convulsionado”.

La ceremonia busca recuperar el espíritu de Mujica frente a desafíos contemporáneos, como la aceleración de la crisis climática, la democracia global amenazada y el creciente desencanto ciudadano, reforzando su legado latinoamericano en un ámbito internacional.