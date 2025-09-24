Moción de censura: Francos la tilda de jugada preelectoral
El jefe de Gabinete habló sobre la moción opositora para interpelarlo y defendió el plan económico de Milei en medio de la tensión preelectoral.Política24 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este miércoles al proyecto presentado en la Cámara de Diputados para interpelarlo y avanzar con una posible moción de censura, una herramienta constitucional que podría forzar su salida del cargo. La iniciativa fue impulsada por el bloque Encuentro Federal, que cuestiona al Gobierno por no aplicar la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad hasta que se le asignen partidas presupuestarias.
“Estamos en un período preelectoral, los distintos sectores políticos están buscando tener impacto en la opinión pública”, dijo Francos en diálogo con Radio Splendid, relativizando el alcance de la movida opositora.
Qué reclama la oposición y cómo respondió el Gobierno
El diputado Oscar Agost Carreño, referente de Encuentro Federal, explicó en su cuenta de X que el pedido busca interpelar y censurar al jefe de Gabinete por incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, dictar decretos “nulos e inconstitucionales” y no reasignar fondos como exige la norma.
“Junto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura (…) en el contexto de gobernar sin presupuesto”, expresó el legislador.
Desde el Ejecutivo, Francos negó cualquier violación a la Constitución y defendió la gestión: “No aceptamos el planteo de incumplir con la Constitución Nacional”, sostuvo.
Impacto económico y acusaciones cruzadas en plena campaña
Francos apuntó contra la oposición por impulsar leyes que, según él, buscan romper el equilibrio fiscal que sostiene la política económica de Javier Milei.
“El Gobierno viene siendo atacado con una cantidad de leyes que impactan fiscalmente porque pretenden atacar el equilibrio fiscal, sustento de la política del Gobierno nacional”, dijo.
El funcionario vinculó estas tensiones con la reciente inestabilidad cambiaria y la suba del dólar: “Eso genera intranquilidad en los mercados que en las últimas dos semanas hizo incrementar la valuación del tipo de cambio, y la semana última pasó el techo de la banda”.
También atribuyó el mal clima económico al triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que —según afirmó— “retrajo las inversiones”.
Señales al campo y apoyo financiero internacional
Para calmar a los mercados, Francos destacó las últimas decisiones del Ejecutivo, como la reducción a cero de las retenciones al campo, medida que, dijo, ayudará a generar divisas y dar estabilidad. Además, celebró el respaldo internacional recibido.
“El apoyo del secretario del Tesoro y del presidente Trump fueron muy significativos. Si hay necesidad, van a apoyar a la Argentina”, afirmó.
El martes, el secretario estadounidense Scott Bessent había asegurado que su país “está listo para comprar bonos argentinos en dólares cuando las condiciones lo justifiquen” y anticipó que podrían ofrecer un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.
Aunque reconoció las dificultades económicas que atraviesa la sociedad, Francos sostuvo que el Gobierno confía en su programa y en la mejora de los indicadores. “Hay turbulencias, pero el rumbo es claro”, afirmó, en un intento por llevar tranquilidad en plena campaña y restar dramatismo a la movida opositora en el Congreso.
Quién es Ariel Moreno, el delegado obrero que asumió como diputado bonaerense del FIT-U
Con trayectoria en Secco y militancia local, Ariel Moreno asumió su banca en la Legislatura bonaerense y anunció agenda contra la precarización laboral.
Patricia Bullrich respondió a Macri y marcó el rumbo del PRO junto a Milei
Patricia Bullrich le marcó la cancha a Mauricio Macri y el Gobierno enfrió un posible encuentro con Javier Milei. Rumores, tensión y campaña caliente.
Kicillof participa en homenaje internacional a Pepe Mujica en Nueva York
La ceremonia reúne a líderes globales para resaltar la democracia, la inclusión y el legado ético del expresidente uruguayo, fallecido el 13 de mayo.
El gobierno deroga normas de la Ley de Góndolas, Precios Justos y Abastecimiento
El Gobierno de Milei arrasa con 71 regulaciones que "trababan el comercio" y habilitaban controles de "precios abusivos". Enterate que normas fueron derogadas.
Una nueva encuesta prende las alarmas en Casa Rosada
Explosiva encuesta muestra una caída del Gobierno: Javier Milei cada vez más en rojo, Karina con récord negativo y el peronismo arriba en Provincia.
Ranking presidencial: cómo está hoy la imagen de Javier Milei
Una encuesta midió la imagen de Javier Milei y su gabinete en septiembre: los números lo vuelven a poner bajo la lupa. Entrá y conocé el ranking completo.
Encuesta confirma un dato demoledor en plena campaña electoral
Una encuesta destapó el peor número de Milei hasta ahora. La bronca social crece y el panorama económico se derrumba. Entrá y mirá los datos.