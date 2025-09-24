Moción de censura: Francos la tilda de jugada preelectoral

Guillermo Francos minimizó el pedido de moción de censura y apuntó a la oposición

Guillermo Francos minimizó el pedido de moción de censura y apuntó a la oposición

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este miércoles al proyecto presentado en la Cámara de Diputados para interpelarlo y avanzar con una posible moción de censura, una herramienta constitucional que podría forzar su salida del cargo. La iniciativa fue impulsada por el bloque Encuentro Federal, que cuestiona al Gobierno por no aplicar la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad hasta que se le asignen partidas presupuestarias.

“Estamos en un período preelectoral, los distintos sectores políticos están buscando tener impacto en la opinión pública”, dijo Francos en diálogo con Radio Splendid, relativizando el alcance de la movida opositora.

Qué reclama la oposición y cómo respondió el Gobierno

El diputado Oscar Agost Carreño, referente de Encuentro Federal, explicó en su cuenta de X que el pedido busca interpelar y censurar al jefe de Gabinete por incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, dictar decretos “nulos e inconstitucionales” y no reasignar fondos como exige la norma.

“Junto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura (…) en el contexto de gobernar sin presupuesto”, expresó el legislador.

Desde el Ejecutivo, Francos negó cualquier violación a la Constitución y defendió la gestión: “No aceptamos el planteo de incumplir con la Constitución Nacional”, sostuvo.

Impacto económico y acusaciones cruzadas en plena campaña

Francos apuntó contra la oposición por impulsar leyes que, según él, buscan romper el equilibrio fiscal que sostiene la política económica de Javier Milei.

“El Gobierno viene siendo atacado con una cantidad de leyes que impactan fiscalmente porque pretenden atacar el equilibrio fiscal, sustento de la política del Gobierno nacional”, dijo.

El funcionario vinculó estas tensiones con la reciente inestabilidad cambiaria y la suba del dólar: “Eso genera intranquilidad en los mercados que en las últimas dos semanas hizo incrementar la valuación del tipo de cambio, y la semana última pasó el techo de la banda”.

También atribuyó el mal clima económico al triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que —según afirmó— “retrajo las inversiones”.

Señales al campo y apoyo financiero internacional

Para calmar a los mercados, Francos destacó las últimas decisiones del Ejecutivo, como la reducción a cero de las retenciones al campo, medida que, dijo, ayudará a generar divisas y dar estabilidad. Además, celebró el respaldo internacional recibido.

“El apoyo del secretario del Tesoro y del presidente Trump fueron muy significativos. Si hay necesidad, van a apoyar a la Argentina”, afirmó.

El martes, el secretario estadounidense Scott Bessent había asegurado que su país “está listo para comprar bonos argentinos en dólares cuando las condiciones lo justifiquen” y anticipó que podrían ofrecer un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Aunque reconoció las dificultades económicas que atraviesa la sociedad, Francos sostuvo que el Gobierno confía en su programa y en la mejora de los indicadores. “Hay turbulencias, pero el rumbo es claro”, afirmó, en un intento por llevar tranquilidad en plena campaña y restar dramatismo a la movida opositora en el Congreso.