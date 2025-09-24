Patricia Bullrich respondió a Macri y marcó el rumbo del PRO junto a Milei

La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich, habló este martes sobre el expresidente Mauricio Macri, quien un día antes había declarado que hace más de un año que no conversa con Javier Milei y se mostró dispuesto a retomar el diálogo.

“Si Macri quiere hablar con el Presidente, que hable con el Presidente”, lanzó Bullrich en una entrevista con A24, dejando claro que el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza sigue abierto, aunque con matices internos.

La funcionaria remarcó que el oficialismo busca consolidar el cambio político y convocar a todos los sectores que compartan esa agenda: “Siempre creí que si dijimos que había que acompañar a Milei, había que acompañarlo de verdad. El PRO en el Congreso ha hecho un esfuerzo grande y en eso tuvo un mérito Macri porque es el presidente del PRO”.

El Gobierno se despega y no prevé una foto Milei-Macri

Mientras Bullrich daba señales de unidad, en la Casa Rosada enfriaron la posibilidad de un encuentro entre el Presidente y el exmandatario. Fuentes oficiales aseguraron que, por el momento, no hay planes de invitar a Macri a los actos de campaña ni a las recorridas de la propia Bullrich.

La mesa política de La Libertad Avanza considera que el exjefe de Estado mantiene un “alto nivel de imagen negativa” y que no aporta votos decisivos rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

“No nos aporta nada para la campaña”, sostienen en el oficialismo, que busca evitar una foto que pueda reavivar viejas críticas o dividir a su electorado.

Macri busca tender puentes pero recibe distancia oficial

En medio de estas tensiones, Mauricio Macri mantuvo una reunión con candidatos del PRO que integran las listas de La Libertad Avanza y luego habló con la prensa. “Siempre estoy a disposición para ayudar a que el país encuentre el rumbo. Es un momento para ser muy prudentes”, dijo el exmandatario.

Sin embargo, sus declaraciones sobre la falta de diálogo con Milei desde hace más de un año generaron incomodidad en el oficialismo, que prefirió mantener distancia y evitar que su figura gane protagonismo en la recta final de la campaña.

La dinámica revela un escenario complejo: el PRO y La Libertad Avanza comparten un acuerdo electoral, pero las tensiones internas sobre la figura de Macri siguen latentes. Bullrich se muestra leal a Milei y refuerza el respaldo parlamentario, mientras el Presidente y su entorno prefieren mantenerlo fuera de la campaña para no afectar la estrategia electoral.