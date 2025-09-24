Patricia Bullrich respondió a Macri y marcó el rumbo del PRO junto a Milei
Patricia Bullrich le marcó la cancha a Mauricio Macri y el Gobierno enfrió un posible encuentro con Javier Milei. Rumores, tensión y campaña caliente.Política24 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich, habló este martes sobre el expresidente Mauricio Macri, quien un día antes había declarado que hace más de un año que no conversa con Javier Milei y se mostró dispuesto a retomar el diálogo.
“Si Macri quiere hablar con el Presidente, que hable con el Presidente”, lanzó Bullrich en una entrevista con A24, dejando claro que el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza sigue abierto, aunque con matices internos.
La funcionaria remarcó que el oficialismo busca consolidar el cambio político y convocar a todos los sectores que compartan esa agenda: “Siempre creí que si dijimos que había que acompañar a Milei, había que acompañarlo de verdad. El PRO en el Congreso ha hecho un esfuerzo grande y en eso tuvo un mérito Macri porque es el presidente del PRO”.
El Gobierno se despega y no prevé una foto Milei-Macri
Mientras Bullrich daba señales de unidad, en la Casa Rosada enfriaron la posibilidad de un encuentro entre el Presidente y el exmandatario. Fuentes oficiales aseguraron que, por el momento, no hay planes de invitar a Macri a los actos de campaña ni a las recorridas de la propia Bullrich.
La mesa política de La Libertad Avanza considera que el exjefe de Estado mantiene un “alto nivel de imagen negativa” y que no aporta votos decisivos rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
“No nos aporta nada para la campaña”, sostienen en el oficialismo, que busca evitar una foto que pueda reavivar viejas críticas o dividir a su electorado.
Macri busca tender puentes pero recibe distancia oficial
En medio de estas tensiones, Mauricio Macri mantuvo una reunión con candidatos del PRO que integran las listas de La Libertad Avanza y luego habló con la prensa. “Siempre estoy a disposición para ayudar a que el país encuentre el rumbo. Es un momento para ser muy prudentes”, dijo el exmandatario.
Sin embargo, sus declaraciones sobre la falta de diálogo con Milei desde hace más de un año generaron incomodidad en el oficialismo, que prefirió mantener distancia y evitar que su figura gane protagonismo en la recta final de la campaña.
La dinámica revela un escenario complejo: el PRO y La Libertad Avanza comparten un acuerdo electoral, pero las tensiones internas sobre la figura de Macri siguen latentes. Bullrich se muestra leal a Milei y refuerza el respaldo parlamentario, mientras el Presidente y su entorno prefieren mantenerlo fuera de la campaña para no afectar la estrategia electoral.
Quién es Ariel Moreno, el delegado obrero que asumió como diputado bonaerense del FIT-U
Con trayectoria en Secco y militancia local, Ariel Moreno asumió su banca en la Legislatura bonaerense y anunció agenda contra la precarización laboral.
Moción de censura: Francos la tilda de jugada preelectoral
El jefe de Gabinete habló sobre la moción opositora para interpelarlo y defendió el plan económico de Milei en medio de la tensión preelectoral.
Kicillof participa en homenaje internacional a Pepe Mujica en Nueva York
La ceremonia reúne a líderes globales para resaltar la democracia, la inclusión y el legado ético del expresidente uruguayo, fallecido el 13 de mayo.
El gobierno deroga normas de la Ley de Góndolas, Precios Justos y Abastecimiento
El Gobierno de Milei arrasa con 71 regulaciones que "trababan el comercio" y habilitaban controles de "precios abusivos". Enterate que normas fueron derogadas.
Una nueva encuesta prende las alarmas en Casa Rosada
Explosiva encuesta muestra una caída del Gobierno: Javier Milei cada vez más en rojo, Karina con récord negativo y el peronismo arriba en Provincia.
Ranking presidencial: cómo está hoy la imagen de Javier Milei
Una encuesta midió la imagen de Javier Milei y su gabinete en septiembre: los números lo vuelven a poner bajo la lupa. Entrá y conocé el ranking completo.
Encuesta confirma un dato demoledor en plena campaña electoral
Una encuesta destapó el peor número de Milei hasta ahora. La bronca social crece y el panorama económico se derrumba. Entrá y mirá los datos.