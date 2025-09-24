La oposición empuja la reforma que limita los DNU de Milei

En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, la oposición empezó a consolidar los votos para avanzar con la reforma de la Ley 26.122. El proyecto busca limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y ya cuenta con media sanción del Senado.

El debate de comisión tuvo un carácter informativo, pero dejó en claro que la discusión será intensa: el oficialismo rechazó los cambios, mientras que la oposición busca un dictamen de mayoría que permita llevar la norma al recinto la próxima semana.

El proyecto aprobado en el Senado introduce modificaciones clave a la ley vigente: los DNU deberán referirse a una sola materia; podrán ser tratados de inmediato, incluso durante receso parlamentario; y para que sean válidos necesitarán la aprobación de ambas cámaras.

Además, bastará que una cámara los rechace para que pierdan efecto; y si no se tratan dentro de 90 días, quedarán automáticamente sin efecto. De esta manera, se busca poner en jaque al DNU 70/23, que impulsó la desburocratización del Estado y sigue vigente pese al rechazo del Senado.

Las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones de la Cámara de Diputados.



Cruces en comisión

La diputada de Unión por la Patria, Mónica Litza, señaló que “lo que debía ser una excepción se convirtió en la regla, sobre todo en este Gobierno”. El diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, fue más crítico: “Milei ha hecho una suerte de reforma constitucional de hecho con el DNU 70/23, y debe ser tratado de inmediato”.

Por su parte, Germán Martínez, jefe del bloque de UP, cuestionó al oficialismo: “¿Los senadores de la UCR y del PRO que votaron la media sanción son golpistas? No busquen más excusas para no avanzar”.

Desde el PRO y la UCR, los diputados advirtieron que la oposición busca cercenar facultades del Ejecutivo. La diputada Silvia Lospennato, presidenta de la comisión de Peticiones, recordó que su partido sostiene desde hace 20 años que la ley vigente es inconstitucional: “Sin comprarme el republicanismo repentino del peronismo, quiero ser coherente con lo que siempre sostuvimos”.

En contraste, la macrista Silvana Giudici anunció que el bloque del PRO no acompañará la reforma: “No cuenten al PRO para esto. Hagámoslo en 2027”. El radical Rodrigo de Loredo advirtió que limitar los DNU en este contexto es “una acción desestabilizadora” y defendió la necesidad de que el Gobierno conserve la herramienta para gobernar sin mayorías.

Rodrigo De Loredo, diputado de la UCR.

La próxima semana, la oposición buscará firmar el dictamen de mayoría y llevar el proyecto al recinto. UP, la Coalición Cívica, la izquierda, Democracia y Encuentro Federal ya manifestaron su apoyo.

Si la reforma se aprueba, los DNU tendrán límites temporales y requerirán la aprobación expresa de ambas cámaras, modificando sustancialmente la dinámica de la Casa Rosada, que ha usado estos decretos como herramienta principal de gobierno.