Triple crimen en Florencio Varela: el Gobierno bonaerense confirmó la emboscada narco

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó este miércoles que Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez —las tres jóvenes que habían desaparecido en La Matanza— fueron asesinadas el viernes pasado en una emboscada planificada por una organización narco transnacional.

Durante una conferencia de prensa, Alonso detalló que las chicas fueron vistas por última vez el viernes a las 21:30, cuando subieron voluntariamente a una camioneta blanca adulterada en la rotonda de La Tablada, creyendo que asistían a un evento. “Cayeron en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había diseñado una estrategia para asesinarlas”, explicó el ministro.

Cómo hallaron los cuerpos y la pista clave de la camioneta

El funcionario reveló que la Policía Bonaerense halló los tres cuerpos enterrados en el jardín de una vivienda de Florencio Varela durante la madrugada del miércoles. “Tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterradas. Pudimos identificarlas por tatuajes, vestimenta y otras señas particulares”, indicó Alonso.

Las familias fueron notificadas apenas se confirmó la identidad de las víctimas en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora.

Un punto clave de la investigación fue el seguimiento de una camioneta Tracker blanca adulterada, captada por múltiples cámaras de seguridad. El vehículo fue hallado incinerado a pocos metros del lugar del crimen, lo que confirmó la hipótesis de un asesinato premeditado y planificado para garantizar la impunidad.

Una venganza narco detrás del crimen

Alonso aseguró que el triple homicidio responde a una “venganza narco” y que la organización responsable tiene su base operativa en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires y puntos de venta en el sur del conurbano.

“Estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el viernes, entre las once y las doce de la noche. La investigación avanza para dar con los autores materiales e intelectuales de este crimen”, remarcó.

Según los primeros datos, las jóvenes solían frecuentar la zona de Flores, en CABA, donde habrían tenido contacto con integrantes de la banda. “Pasó algo, vieron algo, fueron utilizadas… Estamos trabajando para esclarecer el móvil exacto”, explicó el ministro, quien confirmó que la causa se maneja bajo secreto de sumario junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Detenidos y próximos pasos de la investigación

Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas —dos hombres y dos mujeres— imputadas por homicidio agravado. Entre ellos se encuentra el dueño de la casa donde fueron enterrados los cuerpos.

“Este no es un hecho improvisado. Desde el primer momento hubo una estrategia planificada para engañarlas y llevarlas al lugar donde finalmente las mataron”, subrayó Alonso, quien afirmó que la investigación se encuentra en una etapa clave para desmantelar toda la estructura narco que operó detrás del triple asesinato.