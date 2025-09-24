Triple crimen en Florencio Varela: el Gobierno bonaerense confirmó la emboscada narco
Triple crimen en el sur del conurbano: confirman que fue una venganza narco y revelan cómo engañaron a las chicas desaparecidas. Todos los detalles.Política24 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó este miércoles que Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez —las tres jóvenes que habían desaparecido en La Matanza— fueron asesinadas el viernes pasado en una emboscada planificada por una organización narco transnacional.
Durante una conferencia de prensa, Alonso detalló que las chicas fueron vistas por última vez el viernes a las 21:30, cuando subieron voluntariamente a una camioneta blanca adulterada en la rotonda de La Tablada, creyendo que asistían a un evento. “Cayeron en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había diseñado una estrategia para asesinarlas”, explicó el ministro.
Cómo hallaron los cuerpos y la pista clave de la camioneta
El funcionario reveló que la Policía Bonaerense halló los tres cuerpos enterrados en el jardín de una vivienda de Florencio Varela durante la madrugada del miércoles. “Tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterradas. Pudimos identificarlas por tatuajes, vestimenta y otras señas particulares”, indicó Alonso.
Las familias fueron notificadas apenas se confirmó la identidad de las víctimas en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora.
Un punto clave de la investigación fue el seguimiento de una camioneta Tracker blanca adulterada, captada por múltiples cámaras de seguridad. El vehículo fue hallado incinerado a pocos metros del lugar del crimen, lo que confirmó la hipótesis de un asesinato premeditado y planificado para garantizar la impunidad.
Una venganza narco detrás del crimen
Alonso aseguró que el triple homicidio responde a una “venganza narco” y que la organización responsable tiene su base operativa en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires y puntos de venta en el sur del conurbano.
“Estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el viernes, entre las once y las doce de la noche. La investigación avanza para dar con los autores materiales e intelectuales de este crimen”, remarcó.
Según los primeros datos, las jóvenes solían frecuentar la zona de Flores, en CABA, donde habrían tenido contacto con integrantes de la banda. “Pasó algo, vieron algo, fueron utilizadas… Estamos trabajando para esclarecer el móvil exacto”, explicó el ministro, quien confirmó que la causa se maneja bajo secreto de sumario junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Detenidos y próximos pasos de la investigación
Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas —dos hombres y dos mujeres— imputadas por homicidio agravado. Entre ellos se encuentra el dueño de la casa donde fueron enterrados los cuerpos.
“Este no es un hecho improvisado. Desde el primer momento hubo una estrategia planificada para engañarlas y llevarlas al lugar donde finalmente las mataron”, subrayó Alonso, quien afirmó que la investigación se encuentra en una etapa clave para desmantelar toda la estructura narco que operó detrás del triple asesinato.
“Pan para hoy, hambre para mañana”: el duro mensaje de Cristina
Cristina Kirchner arremetió contra Milei y Caputo: “Pan para hoy, hambre para mañana” por la nueva deuda de USD 20.000 millones con EE.UU. Todos los detalles.
Quién es Ariel Moreno, el delegado obrero que asumió como diputado bonaerense del FIT-U
Con trayectoria en Secco y militancia local, Ariel Moreno asumió su banca en la Legislatura bonaerense y anunció agenda contra la precarización laboral.
Moción de censura: Francos la tilda de jugada preelectoral
El jefe de Gabinete habló sobre la moción opositora para interpelarlo y defendió el plan económico de Milei en medio de la tensión preelectoral.
Patricia Bullrich respondió a Macri y marcó el rumbo del PRO junto a Milei
Patricia Bullrich le marcó la cancha a Mauricio Macri y el Gobierno enfrió un posible encuentro con Javier Milei. Rumores, tensión y campaña caliente.
Una nueva encuesta prende las alarmas en Casa Rosada
Explosiva encuesta muestra una caída del Gobierno: Javier Milei cada vez más en rojo, Karina con récord negativo y el peronismo arriba en Provincia.
Ranking presidencial: cómo está hoy la imagen de Javier Milei
Una encuesta midió la imagen de Javier Milei y su gabinete en septiembre: los números lo vuelven a poner bajo la lupa. Entrá y conocé el ranking completo.
Encuesta confirma un dato demoledor en plena campaña electoral
Una encuesta destapó el peor número de Milei hasta ahora. La bronca social crece y el panorama económico se derrumba. Entrá y mirá los datos.