El Municipio de Lanús avanza con una agenda de gestión que combina obras de infraestructura, iniciativas educativas y nuevas oportunidades de formación laboral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. El intendente Julián Álvarez supervisó los trabajos en Monte Chingolo, recorrió la Muestra Anual de Matemática y anunció la apertura de nuevos cursos gratuitos en la Escuela de Oficios Papa Francisco.

Avances en obras viales en Monte Chingolo

En el marco del Plan de Pavimentación 2025, el Municipio ejecuta tareas de carpeta asfáltica en el Pasaje Bolaños y San Carlos, en Villa Urquiza (Monte Chingolo), mientras que también se desarrollan trabajos de fresado en la intersección de Méndez y Condarco.

“Estamos muy contentos porque, en esta zona, ya realizamos muchas transformaciones como las tareas de asfalto que mejoraron visiblemente el tránsito. Por eso, seguiremos integrando nuestros barrios para continuar construyendo la ciudad que nos merecemos”, señaló el intendente Álvarez durante su recorrida, acompañado por la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, María Emilia Aristei.

Hasta el momento se finalizaron 60 intervenciones en la localidad, entre ellas la puesta en valor de luminarias en la avenida Donato Álvarez, la inauguración de la Plaza Hebe en la intersección con Cazón y la instalación de alarmas vecinales. También ya fueron concluidas las arterias Maure (entre Condarco y Rondeau) y Bueras (entre Rondeau y Chilavert).

El plan contempla un total de 90 puntos estratégicos dentro del área comprendida entre las calles Roma, Centenario Uruguayo, Coronel Lynch y Camino General Belgrano, con el propósito de optimizar el tránsito vehicular y peatonal, generar espacios públicos más seguros y mejorar la vida diaria de los vecinos.

Muestra Anual de Matemática

En el plano educativo, el intendente Álvarez y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, recorrieron la Muestra Anual de Matemática, que este año reunió a chicos y chicas de 72 escuelas del distrito en el Centro Cultural Leonardo Favio, ubicado en Lanús Oeste.

“Quiero felicitar a cada una de las escuelas que formaron parte de este trabajo. Desde el Municipio, seguiremos impulsando acciones que garanticen una enseñanza de calidad, inclusiva y participativa para todos y todas”, expresó Álvarez durante la jornada.

En la exposición, los estudiantes presentaron proyectos, experimentos y actividades prácticas que reflejaron sus conocimientos y creatividad. La iniciativa busca que los contenidos aprendidos en el aula puedan aplicarse de manera lúdica, fomentando el interés por la matemática en todas las edades.

Acompañaron al intendente y al secretario de Gobierno la secretaria de Educación, Natalia Gradaschi, junto a docentes y directivos de las instituciones participantes.

Capacitarte Lanús: nuevos cursos gratuitos

En paralelo, el Municipio anunció la apertura de la inscripción a nuevos cursos gratuitos de electricidad domiciliaria, carpintería y panadería, que forman parte del programa Capacitarte Lanús. Las capacitaciones se dictarán en la Escuela de Oficios Papa Francisco (Ituzaingó 3470, Monte Chingolo), y al finalizar se entregarán certificados oficiales.

Los talleres comenzarán entre fines de septiembre y principios de octubre, con clases los martes, jueves y viernes a las 15 horas según el curso elegido. La inscripción se realiza a través de la web oficial lanus.gob.ar/capacitarte, donde los interesados deben completar un formulario.

Lanzado en abril de 2024, Capacitarte Lanús busca fortalecer las habilidades de los vecinos y brindar herramientas para su desarrollo personal, profesional y laboral, garantizando igualdad de acceso a la formación.

Una gestión con múltiples frentes

Las obras de pavimentación en Monte Chingolo, la muestra educativa y los cursos de oficios conforman un conjunto de acciones que reflejan el rumbo de la gestión de Julián Álvarez, con un enfoque integral que combina infraestructura, educación y empleo en beneficio de toda la comunidad lanusense.