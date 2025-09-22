Lanús: nuevas escrituras y más luminarias LED

Lanús Gobierno informó una serie de acciones recientes vinculadas a la regularización dominial, la seguridad urbana y el cuidado del ambiente, que impactan de manera directa en la vida de los vecinos y vecinas del distrito.

En primer lugar, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, se otorgaron 46 nuevas escrituras a familias del distrito. El acto, encabezado por el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, en representación del intendente Julián Álvarez, permitió que los beneficiarios accedan en forma gratuita al título de propiedad de sus viviendas.

“Desde el Municipio continuaremos trabajando para que más vecinos y vecinas puedan tener en sus manos la escritura de sus casas después de muchos años”, manifestó Decuzzi durante la jornada.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de la Ley Provincial N°13.342 y del régimen de protección a la vivienda. Además de la seguridad jurídica, este programa garantiza otros beneficios como la posibilidad de gestionar la protección del inmueble, solicitar un crédito hipotecario para ampliar el espacio o presentar la escritura como garantía. También se incluye la cancelación de las deudas acumuladas por el impuesto inmobiliario. La secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, María Emilia Aristei, acompañó el acto.

En paralelo, el municipio concluyó una nueva etapa del Plan de Mejora Lumínica, con la instalación de 190 luminarias LED en la avenida Donato Álvarez, en Monte Chingolo. Estos trabajos, ejecutados con fondos municipales, buscan mejorar la visibilidad nocturna y reforzar la seguridad en el distrito.

Las intervenciones forman parte de un proyecto más amplio que contempla la restitución de más de 400 luminarias en diferentes arterias de la ciudad, incluyendo los principales centros comerciales. El recambio ya se completó en el Puente Alsina y en varias avenidas, entre ellas Remedios de Escalada, Carlos Pellegrini, Eva Perón, 29 de Septiembre, Condarco, General Olazábal, General Obon, Rosales y 25 de Mayo.

Por otro lado, se informó que el Plan de Poda Sanitaria 2025 continúa avanzando en distintos barrios del distrito. Desde su inicio en mayo, ya se realizaron 12.783 intervenciones en 1.538 cuadras.

El objetivo de este plan es preservar la vegetación, mejorar la estética urbana y reducir riesgos asociados a ramas dañadas, enfermas o que pudieran caer sobre la vía pública. Las tareas incluyen la eliminación selectiva de ramas, el saneamiento de ejemplares y la conservación de especies nativas.

De esta manera, Lanús Gobierno combina acciones en diversas áreas, desde la entrega de escrituras hasta mejoras en el espacio público y el ambiente, reafirmando su compromiso con la calidad de vida de los vecinos y vecinas del distrito.