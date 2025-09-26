Cómo La Plata se prepara para ser la nueva casa de la selección argentina de la mano del acuerdo con la AFA

Muchos no entienden muy bien de qué va el acuerdo, pero la realidad es que los más experimentados ven esto como una oportunidad única. La Plata atraviesa el largo proceso de transformación como resultado del ambicioso proyecto que busca convertir al Estadio Único Diego Armando Maradona en la nueva casa de la Selección Argentina. Impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el gobierno bonaerense, la remodelación promete dotar al histórico recinto de infraestructura de primer nivel internacional y posicionar a la capital provincial como epicentro del fútbol nacional y grandes espectáculos. El acuerdo firmado en diciembre de 2024 fue el punto de partida para una serie de obras que, con una fecha de finalización prevista para finales de marzo de 2026, el objetivo es influir tanto en la calidad de la experiencia deportiva como en la proyección social y cultural de la ciudad. Una iniciativa de este alcance también logra captar a socios comerciales estratégicos del sector, como Betsson, fortaleciendo el ecosistema deportivo en el plano nacional.

El anuncio formal del máster plan se realizó durante una concurrida reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, encabezada por Claudio Tapia, con participación del gobernador bonaerense Axel Kicillof y referentes institucionales de la ciudad. El principal objetivo es consolidar el estadio como sede permanente de todas las selecciones argentinas y habilitarlo también para partidos decisivos de torneos nacionales, instancias internacionales y eventos de magnitud como recitales y ferias. Este estadio podría convertirse en el centro del juego más importante de la Argentina en los próximo años.

Origen del proyecto y contexto institucional

El trasfondo de este proceso se vincula con la necesidad de darle a la Selección Argentina un estadio propio, capaz de albergar sus partidos con los más altos estándares de FIFA y Conmebol. Tras años de itinerancia y estadios alquilados o sobreutilizados, la dirigencia optó por La Plata como enclave estratégico, aprovechando la capacidad y potencial del estadio, inaugurado en 2003 y reformado parcialmente en 2011 y 2023 a raíz de la Copa América y el Mundial Sub-20. El escenario local, las demandas de la AFA y la decisión política de darle mayor protagonismo al fútbol del interior convergieron para gestar la propuesta, que tiene también un significativo respaldo institucional por parte de la ciudad y la provincia.

Detalles de la remodelación: cuatro ejes clave

El máster plan de reformas plantea intervenciones en cuatro áreas fundamentales. En primer lugar, la renovación integral del campo de juego, con césped híbrido, sistema de drenaje avanzado y tecnología de gestión inteligente, para soportar intensos calendarios de partidos y eventos. Otro eje fundamental es el nuevo techo, pensado tanto para proteger a los espectadores como para optimizar la acústica y permitir el desarrollo de actividades aun en condiciones climáticas adversas. A esto se suma la modernización completa del sistema de iluminación, incorporando luminarias LED y soluciones de eficiencia energética, y la actualización de las infraestructuras interiores, vestuarios, tribunas, servicios y conectividad digital de alta velocidad. En paralelo, las obras contemplan mejoras en accesos, movilidad urbana en el entorno, señalización y áreas verdes, para convertir la experiencia en el estadio en un evento seguro, confortable y sustentable.

Aliados estratégicos y visión integradora

La AFA y el gobierno bonaerense han sumado aliados tanto del sector público como privado, además de actores clave del fútbol argentino (incluyendo a dirigentes de Boca Juniors, River Plate, Estudiantes y Gimnasia) para garantizar la viabilidad y el alcance del plan. La participación de figuras como Román Riquelme (Boca), Diego Milito (Racing) y otros directivos refuerza la visión de que el estadio debe ser una referencia abierta para todas las instituciones y para el fútbol argentino en su conjunto, sin exclusividad ni preferencias. El estadio, además, no dejará de estar disponible para espectáculos culturales, artísticos o deportivos de otras disciplinas, y se prevé la continuidad de actividades educativas vinculadas al Centro de Educación Física provincial, lo que refuerza su rol social.

La remodelación del estadio es solo una parte de un paquete más amplio de obras que buscan revitalizar la ciudad. Los accesos, como la reciente ampliación de la avenida 520, la mejora del transporte público y la reurbanización de zonas aledañas, acompañarán el proceso para facilitar la llegada de miles de hinchas, turistas y asistentes a eventos. La intención es potenciar el perfil de La Plata como capital cultural, deportiva y académica de la provincia, multiplicando las oportunidades de empleo, emprendimiento y oferta turística ligada al movimiento de la Selección Argentina y el fútbol internacional.

Plazos y proyección: un estadio de elite para 2026

Según las fuentes oficiales, las obras avanzarán en fases coordinadas, con la mira puesta en dejar el estadio plenamente funcional para finales de marzo de 2026, a tiempo para el calendario de Eliminatorias y posibles compromisos internacionales de la Selección. Durante el proceso, la AFA asumirá la gestión administrativa y logística del predio, salvo el CEF que mantendrá orientación educativa provincial.