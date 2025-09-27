“Pequeño J”, el narco más buscado: la trama detrás del triple femicidio
Tony Janzen Valverde Victoriano desató una cacería nacional e internacional por el femicidio de Brenda, Morena y Lara. Qué se sabe hasta ahora.Argentina27 de septiembre de 2025Pamela Orellana
El horror de Florencio Varela destapó la violencia extrema de una banda narco que, con apenas unos años de armado, ya expone prácticas mafiosas propias del crimen organizado. El principal acusado es Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, un joven peruano de 20 años que hoy es el delincuente más buscado del país. Se lo señala como autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).
Un plan macabro transmitido en vivo
La investigación reveló que la casa de Villa Vatteone, donde hallaron los cuerpos, funcionaba como aguantadero de la estructura narco. Un día antes de la masacre, los ocupantes recibieron un llamado con una orden: “Desalojen que voy a necesitar la casa para una operación”.
El viernes 20 de septiembre, las excavaciones para ocultar los cadáveres ya estaban listas. Engañadas con la promesa de una fiesta, las jóvenes fueron trasladadas desde La Tablada hasta la vivienda. Esa noche, desde la cuenta de “Pequeño J” se transmitió la tortura en vivo a un grupo selecto de seguidores en Instagram.
“Esto que están viendo es lo que le sucede a quienes me roban”, habría dicho el líder narco mientras mostraba los tormentos infligidos. Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el objetivo fue enviar un mensaje mafioso a bandas rivales. La hipótesis judicial apunta a una “mexicaneada” o a un ajuste por traición dentro del negocio de la droga.
Saña y violencia de género
El fiscal Gastón Duplaá, quien inicialmente tuvo la causa, describió la brutalidad del crimen en términos desgarradores: “Los asesinos aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y cortes con armas blancas… aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento, más allá de lo necesario para causar la muerte”.
Duplaá agregó que los homicidios fueron ejecutados con ensañamiento y violencia de género: “Aprovecharon su condición biológica dominante de género al ejercer violencia contra las víctimas mujeres”.
Lara, de apenas 15 años, fue mutilada antes de ser degollada. A Brenda la golpearon, acuchillaron y quebraron el cuello. Morena murió tras ser brutalmente golpeada en la cabeza. Todos los cuerpos presentaban signos de tortura.
Una red narco emergente
El avance de la investigación permitió detener a varios integrantes de la banda: Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Magalí Celeste González Guerrero (28) y Víctor Sotacuro Lázaro (41). A los dos primeros se los acusa de homicidio calificado y a los otros de encubrimiento.
Sotacuro Lázaro cayó en Villazón, Bolivia, señalado como el conductor que apoyó el traslado de las víctimas. Además, Interpol emitió un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, mano derecha de “Pequeño J” y jefe de “los perros”, como se denomina a los soldaditos de la organización.
Alonso confirmó que el líder narco ya fue identificado: “Tenemos el nombre, el apellido, la cara, sabemos perfectamente quién es”.
Un mapa narco en disputa
La historia de “Pequeño J” encaja en un escenario más amplio: el recambio generacional del narco en el conurbano bonaerense y CABA. Con los grandes capos presos o extraditados, emergen jóvenes violentos que ocupan territorios estratégicos como Villa 21-24, Zavaleta o la 1-11-14.
El triple femicidio de Florencio Varela deja en evidencia esa disputa: negocios millonarios, control territorial y un mensaje mafioso que se cobró la vida de tres chicas como advertencia brutal en una guerra por el poder.
Tensión en los trenes: el Gobierno intervino tras la protesta sindical
El conflicto ferroviario explotó: tras la protesta de La Fraternidad, el Gobierno dictó conciliación obligatoria para garantizar el servicio. Todos los detalles.
ANSES: ¿cuánto cobrarán jubilados y beneficiarios en octubre con el aumento?
El organismo oficializó una suba en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Enterate cómo impactará en cada beneficio y quiénes se verán alcanzados.
“El salario mínimo estatal debe ser de $1.900.000”, exigió Aguiar
El secretario general de ATE alertó que los salarios del sector público perdieron más del 40% de su poder adquisitivo y pidió un aumento urgente.
Escándalo en el juicio por Maradona: Makintach reclama nulidad
Los abogados de Julieta Makintach reclaman la nulidad de la causa del documental Justicia Divina en el juicio por Maradona y apuntan contra Burlando y Ferrari por maniobras e irregularidades.
Una nueva encuesta nacional muestra un cambio de tendencia sorprendente
Se dio vuelta la historia: la última encuesta revela que Fuerza Patria supera a La Libertad Avanza y pone en jaque a Javier Milei. Enterate todos los números.
Encuesta: así se mueve el tablero electoral de cara a octubre
Los números de la última encuesta encendieron alarmas en el Gobierno: la ventaja opositora se amplía y surge una figura con imagen positiva.
Fuerza Patria en Buenos Aires: actos y recorridas con la BUP para garantizar participación y frenar a Milei
Taiana visitó Luján y Trotta se reunió con la militancia de Maipú. El peronismo prepara actos en Moreno, Cañuelas y Mar del Plata antes del Día de la Lealtad.