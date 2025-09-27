El horror de Florencio Varela destapó la violencia extrema de una banda narco que, con apenas unos años de armado, ya expone prácticas mafiosas propias del crimen organizado. El principal acusado es Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, un joven peruano de 20 años que hoy es el delincuente más buscado del país. Se lo señala como autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Un plan macabro transmitido en vivo

La investigación reveló que la casa de Villa Vatteone, donde hallaron los cuerpos, funcionaba como aguantadero de la estructura narco. Un día antes de la masacre, los ocupantes recibieron un llamado con una orden: “Desalojen que voy a necesitar la casa para una operación”.

El viernes 20 de septiembre, las excavaciones para ocultar los cadáveres ya estaban listas. Engañadas con la promesa de una fiesta, las jóvenes fueron trasladadas desde La Tablada hasta la vivienda. Esa noche, desde la cuenta de “Pequeño J” se transmitió la tortura en vivo a un grupo selecto de seguidores en Instagram.

“Esto que están viendo es lo que le sucede a quienes me roban”, habría dicho el líder narco mientras mostraba los tormentos infligidos. Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el objetivo fue enviar un mensaje mafioso a bandas rivales. La hipótesis judicial apunta a una “mexicaneada” o a un ajuste por traición dentro del negocio de la droga.

Saña y violencia de género

El fiscal Gastón Duplaá, quien inicialmente tuvo la causa, describió la brutalidad del crimen en términos desgarradores: “Los asesinos aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y cortes con armas blancas… aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento, más allá de lo necesario para causar la muerte”.

Duplaá agregó que los homicidios fueron ejecutados con ensañamiento y violencia de género: “Aprovecharon su condición biológica dominante de género al ejercer violencia contra las víctimas mujeres”.

Lara, de apenas 15 años, fue mutilada antes de ser degollada. A Brenda la golpearon, acuchillaron y quebraron el cuello. Morena murió tras ser brutalmente golpeada en la cabeza. Todos los cuerpos presentaban signos de tortura.

Una red narco emergente

El avance de la investigación permitió detener a varios integrantes de la banda: Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Magalí Celeste González Guerrero (28) y Víctor Sotacuro Lázaro (41). A los dos primeros se los acusa de homicidio calificado y a los otros de encubrimiento.

Sotacuro Lázaro cayó en Villazón, Bolivia, señalado como el conductor que apoyó el traslado de las víctimas. Además, Interpol emitió un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, mano derecha de “Pequeño J” y jefe de “los perros”, como se denomina a los soldaditos de la organización.

Alonso confirmó que el líder narco ya fue identificado: “Tenemos el nombre, el apellido, la cara, sabemos perfectamente quién es”.

Un mapa narco en disputa

La historia de “Pequeño J” encaja en un escenario más amplio: el recambio generacional del narco en el conurbano bonaerense y CABA. Con los grandes capos presos o extraditados, emergen jóvenes violentos que ocupan territorios estratégicos como Villa 21-24, Zavaleta o la 1-11-14.

El triple femicidio de Florencio Varela deja en evidencia esa disputa: negocios millonarios, control territorial y un mensaje mafioso que se cobró la vida de tres chicas como advertencia brutal en una guerra por el poder.