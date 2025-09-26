El sindicato de maquinistas de trenes La Fraternidad salió al cruce de la medida dictada por la Secretaría de Trabajo y cuestionó que se haya impuesto la conciliación obligatoria en un conflicto donde, aseguran, no hubo medidas de fuerza.

Según el gremio que conduce Omar Maturano, la baja de velocidad de las formaciones a 30 km/h en todas las líneas urbanas no respondió a una protesta sindical, sino a una acción preventiva para evitar accidentes por el mal estado de las vías y la falta de inversión en el sistema ferroviario.

El origen del conflicto

En los últimos días, los trenes metropolitanos circularon a baja velocidad, lo que duplicó los tiempos de viaje de miles de pasajeros. El Gobierno interpretó esa situación como una medida de fuerza encubierta y dictó la conciliación obligatoria.

“Los trabajadores nos preguntamos cómo nos aplican la conciliación obligatoria si no hay medidas de fuerza dispuestas”, sostuvo el gremio en un comunicado.

La Fraternidad explicó que los atrasos y cancelaciones no se deben a decisiones gremiales, sino al “deterioro de las formaciones tractivas que no tienen mantenimiento ni repuestos”.

Las denuncias del gremio

El sindicato apuntó directamente contra las empresas y el Estado por la falta de inversión en infraestructura. “Se están vendiendo propiedades ferroviarias muy caras, que debieran ser invertidas en nuestra industria que se cae a pedazos y nadie sabe en dónde está esa plata”, denunciaron.

En ese sentido, responsabilizaron a las autoridades por el vaciamiento del sistema y aseguraron que la política oficial descarga la culpa en los trabajadores.

“La falta de inversión, el vaciamiento y el saqueo es responsabilidad de los que mandan”, cerró el gremio.