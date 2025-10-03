El Gobierno reconoció que Espert deberá dar más explicaciones
El Gobierno puso a José Luis Espert contra las cuerdas: deberá seguir explicando su vínculo con Fred Machado y el pago de USD 200 mil. Todos los detalles.Política03 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este viernes a la polémica que envuelve al diputado José Luis Espert por su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando”, admitió el funcionario, al remarcar que todo dirigente está “obligado” a ser absolutamente transparente.
Qué dijo el vocero presidencial
En conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni aseguró que las aclaraciones iniciales de Espert ya fueron expuestas en el video que publicó en sus redes, pero subrayó que no alcanza si persisten dudas en la sociedad:
“Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis y, por supuesto, está obligado a darlas porque es funcionario y porque estamos obligados a ser transparentes en todo”. Consultado sobre la posición de Javier Milei, el vocero recordó que el Presidente ya expresó su respaldo en la red social X, donde calificó la controversia como una “burda operación kirchnerista”.
La explicación de Espert en primera persona
En el video difundido, el legislador reconoció haber recibido una transferencia de USD 200.000 en 2020 en una cuenta personal en Estados Unidos, declarada ante la AFIP. Según explicó, se trató de un contrato de consultoría privada para la empresa Minas del Pueblo, con sede en Guatemala, y no de un aporte de campaña.
“Pecaré de ingenuo, pero no tengo nada que ocultar”, dijo el diputado, quien además admitió que aceptó vuelos privados de Machado en 2019 para la presentación de su libro La sociedad cómplice.
La relación, aclaró, se interrumpió tras la pandemia y aseguró haberse enterado recién en 2021 de la orden de captura internacional contra Machado.
Funcionarios que reclamaron más claridad
La polémica se intensificó luego de que referentes del propio oficialismo, como Patricia Bullrich y Guillermo Francos, reclamaran una explicación “clara y contundente” para despejar sospechas.
Al respecto, Adorni evitó evaluar si las declaraciones de Espert fueron suficientes, pero remarcó que la transparencia “es una obligación ineludible” para todo funcionario público.
Inconsistencias y dudas que persisten
Las declaraciones de Espert generaron controversia porque inicialmente negó conocer a Machado, luego lo reconoció como contacto para una actividad cultural y finalmente admitió la transferencia millonaria.
Aunque el legislador insistió en que se trató de un vínculo estrictamente profesional, el caso abrió interrogantes sobre la financiación de la campaña de 2019 y los vínculos con empresarios cuestionados judicialmente.
