La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de sus seccionales de Punta Alta, Bahía Blanca y el Consejo Directivo Provincial (CDP), promovió una acción de Amparo Colectivo contra el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y el Ministerio de Defensa de la Nación.

La medida busca garantizar la cobertura médico–asistencial y farmacéutica de más de 60.000 empleados estatales en toda la provincia de Buenos Aires.

El doctor Esteban Corrales, integrante del equipo jurídico de ATE Provincia de Buenos Aires, presentó el escrito ante la Justicia Federal, solicitando también una medida cautelar urgente para restablecer de inmediato prestaciones esenciales, como medicamentos oncológicos, insulina, tratamientos para VIH, atención hospitalaria y cuidados específicos para personas con discapacidad, hasta que se dicte sentencia definitiva.

"Este abandono constituye un incumplimiento inadmisible de las obligaciones constitucionales y legales en materia de derecho a la salud y seguridad social", señalaron desde ATE, al advertir que la crisis sanitaria es consecuencia directa de la gestión del Ministerio de Defensa, bajo cuya órbita funciona IOSFA.

Impacto en toda la provincia

La problemática no se limita a Punta Alta y Bahía Blanca: el déficit de cobertura afecta también a localidades como Mar del Plata, Tandil, Zárate y Azul, profundizando la gravedad del conflicto.

Pablo Mendoza, secretario general de ATE Punta Alta, explicó que de los 60.000 afiliados bonaerenses "40.000 están en Bahía Blanca y Punta Alta. Estamos hablando de miles de familias que corren un grave riesgo en cuanto a su acceso a la salud, lo que requiere una rápida definición de la Justicia".

Mendoza destacó que la falta de cobertura alcanza además internaciones hospitalarias que no se han realizado porque IOSFA no paga las prestaciones correspondientes. "Muchas de estas prestaciones traen aparejado riesgo de vida. Necesitamos de la valentía de la Justicia para poder ayudar a estas familias", sostuvo.

Una respuesta colectiva ante la parálisis del sistema

Según el gremio, hasta 2024 el sistema de IOSFA funcionaba correctamente, pero en apenas año y medio se quebró "por malas decisiones políticas". ATE ya agotó todas las instancias de diálogo con IOSFA y el Ministerio de Defensa sin obtener respuesta, lo que motivó la presentación de este amparo colectivo.

"Desde nuestras seccionales y el CDP dejamos en claro que no vamos a aceptar más dilaciones, promesas vacías ni excusas burocráticas: la salud no se negocia. Este amparo colectivo no es solamente una respuesta a una emergencia local, sino un freno político y gremial frente a un abandono sistemático de toda la red del IOSFA en la provincia de Buenos Aires, que pone en riesgo la vida y la dignidad de los trabajadores estatales", concluyeron desde el sindicato.

Mendoza agregó que la acción también busca visibilizar la falta de respuesta ante los reclamos salariales y laborales, y agradeció el acompañamiento recibido de funcionarios locales, concejales y sindicatos aliados, aunque advirtió que el desafío aún requiere un mayor compromiso de todos los sectores.